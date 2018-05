Usa | maestra fa lapidare un bimbo | ecco la punizione shock di un' insegnante

Blastingnews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Usa- Cittadini sconvolti per quanto successo in una scuola americana con protagonista un'e alcuni alunni, fra cui uno indisciplinato. Il malcapitato della vicenda è solo un piccolo di quattro anni punito dallaVIDEOche gli aveva vietato di raccogliere e lanciare sassi dalla strada. L'invito non è stato colto dal ragazzino che oltre al rimprovero, si è visto arrivare le minacce da parte della stessa docente, protagonista di un palese abuso della sua autorita'. Il video dell'accaduto, diffuso sul web, vede come protagonisti sei alunni intenti nel 'punire' il bambino per il suo comportamento indisciplinato. Il video ha fatto il giro del web trovando la reazione di migliaia di famiglie dell'Arkansas. L'episodio spiacevole è emerso chiaramente grazie al video, una semplice ripresa di un altro insegnate attraverso il proprio telefono cellulare. L'accaduto ...