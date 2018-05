Uomini e Donne | un week end da sballo per i corteggiatori di Sara e Nilufar

La scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne - registrazione in villa in questi giorni : A Uomini e donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:26:00 GMT)

Uomini e donne | Puntata 14 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14.45 : Uomini e donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova Puntata dedicata al trono classico. Uomini e donne 2018 | Dove vederlo in tv e Diretta streaming prosegui la letturaUomini e donne | Puntata 14 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14.45 pubblicato su Gossipblog.it 14 maggio 2018 11:57.

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne - una segnalazione fa infuriare Maria De Filippi : A Uomini e donne le segnalazioni su Mariano Catanzaro continuano ad arrivare. L'ultima lo vede in atteggiamenti intimi insieme a una ragazza, esterna al programma. Come la prenderà Maria?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:20:00 GMT)

Nicolò Brigante e Virginia Stablum/ Uomini e donne - la coppia ospite in puntata - e su Marta Pasqualato? : La neo-coppia, Nicolò e Virginia, si sta godendo le prime settimane lontane dai riflettori di Uomini e donne. Ora stanno organizzando le vacanze estive insieme(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani in crisi? : "Guerra fredda" : Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, una delle coppie più inossidabili di qualche edizione fa di 'Uomini e Donne', sta attraversando un perido non facile. Dopo quasi due anni d'amore, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, ha spiegato, su Instagram, i motivi che hanno spinto entrambi a prendersi un indeterminato periodo di riflessione: Non era mia intenzione far uscire nulla, ma Ginevra ha fatto una diretta da Napoli e si è ...

Uomini e Donne oggi : pesante segnalazione su Mariano Catanzaro : oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro sotto accusa, arriva una segnalazione La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne sarà completamente incentrata su Mariano Catanzaro. La redazione del programma di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione sul simpatico tronista napoletano. La conduttrice decide di non mandare in onda il video delle esterne […] L'articolo Uomini e Donne oggi: pesante segnalazione su Mariano Catanzaro ...

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo pronti tra cuori e selfie (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:12:00 GMT)

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Marta Pasqualato sarà una nuova tronista di Uomini e Donne 2018-2019? A settembre, tra i protagonisti del trono Classico, potrebbe esserci l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che alla fine ha scelto Virginia Stablum preferendola a Marta. Proprio per questo motivo, molti stanno pensando che alla non scelta potrebbe essere proposto il trono per settembre 2018, come è successo già ad altri ex corteggiatori non scelti, e quindi è inevitabile che ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Scoppia il gossip sul Web : Il pubblico di Maria De Filippi trema: Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? Il trono Classico e il trono Over perderebbero una grande protagonista, se davvero l'opinionista dovesse abbandonare: nulla sarebbe più uguale a prima, anche Gianni Sperti perderebbe la sua spalla e siamo sicuri che Tina mancherebbe a tutti, pure se c'è qualcuno che la trova fuori dalle righe e spietata, ma è il suo ruolo che lo richiede. Negli anni, Tina è diventata ...

Uomini e Donne : un week end da sballo per i corteggiatori di Sara e Nilufar : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo parlando di tutto quello che sta succedendo a Uomini e Donne in questi giorni. Nelle scorse ore, infatti, molti fans del trono classico sono rimasti sorpresi nello scoprire che molti dei corteggiatori dello show nello scorso week end si trovavano in giro per locali e discoteche invece di preoccuparsi ognuno dei rispettivi tronisti. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando.-- Le scelte ...

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato - dopo l'addio a Nicolò Brigante crea un nuovo tormentone (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato, rifiutata da Nicolò Brigante,non ha perso tempo e per ironizzare sulla mancata scelta ha creato un divertente tormentone(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sossio Aruta - sui social gli auguri all'unica donna della sua vita (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne : il programma rischia di perdere una pedina fondamentale : Uomini e Donne: Le prossime edizioni dello show televisivo potrebbero perdere una pedina fondamentale, Tina Cipollari. L'opinionista da sempre a fianco della conduttrice Maria De Filippi nello show pomeridiano più seguito d'Italia potrebbe presto ritirasi. Per un motivo apparentemente legato alla sua famiglia ed alla separazione dal marito Chicco Nalli. Secondo i rumors, la decisione di Tina Cipollare potrebbe avere gravi conseguenze sugli ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 maggio 2018 : Colpo di scena in studio! : In questo video vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Ci sarà un gran Colpo di scena inaspettato! Nilufar pronta a scegliere! Uomini e Donne: Mariano Catanzaro nei guai, giunge una segnalazione per lui! Si respira aria di tensione a Uomini e Donne Classico. La Puntata parte con il percorso di Mariano Catanzaro. Per lui ecco scendere dalle scale Valentina ed Eleonora. Maria De Filippi invece di mandare in onda ...