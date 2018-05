ilfattoquotidiano

: Università, perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo - Cascavel47 : Università, perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo - mori_Consaga : RT @fattoquotidiano: Università, perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo - TutteLeNotizie : Università, perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo -

(Di lunedì 14 maggio 2018) di Linda Maisto* e Francesco Pastore Unoaspetti della povertà in Italia è la insufficiente disponibilità di fondi per il diritto alloo. In questa direzione, sono un segnale positivo sia la detassazione dei giovani appartenenti alle famiglie più povere e in corso di cui si è già parlato su queste colonne che l’aumento recentissimo del numero e dell’entità delle borse da parte di alcune regioni meridionali, come la Campania. Il temaabbandoni universitari è molto importante nel nostro paese e poco coperto ancora dalla stampa e dai media, anche se riguarda moltissime famiglie e persone, sia giovani che meno giovani, poiché non è un tema solo di oggi, ma di diversi decenni ormai. Da tempoildiuniversitario piùal. Di recente, però, l’accademia si sta occupando di questo problema sociale. Il dibattito sui rimedi, però, ancora stenta a ...