Università | Corimav tra le best practice per Commissione europea

(Di lunedì 14 maggio 2018) Milano, 14 mag. (AdnKronos) – Ilè fra les citate dallaper la mobilità intersettoriale e la collaborazione trae industria. Il ‘Consorzio per le Ricerche sui Materiali avanzati’, nato nel 2001 dall’intesa che unisce Pirelli edi Milano-Bicocca, è stato inserito nel Rapporto finale dellaStudy on Fostering Industrial Talents in Research atn Level che si concentra sulla promozione della mobilità intersettoriale (Ism, Inter-sectoral mobility) e riporta esempi di buone pratiche per ogni Paese dell’Unione. “Un riconoscimento – si legge in una nota – che testimonia l’attenzione delle istituzioni e dell’Unioneper un percorso longevo e virtuoso che da quasi 20 anni riesce a trasformare i frutti della ricerca in prodotti lanciati sul ...