Università : Corimav tra le best practice per Commissione europea : Milano, 14 mag. (AdnKronos) – Il Corimav è fra le best practices citate dalla Commissione europea per la mobilità intersettoriale e la collaborazione tra Università e industria. Il ‘Consorzio per le Ricerche sui Materiali avanzati’, nato nel 2001 dall’intesa che unisce Pirelli e Università di Milano-Bicocca, è stato inserito nel Rapporto finale della Commissione europea Study on Fostering Industrial Talents in Research at ...

Università : Corimav tra le best practice per Commissione europea (2) : (AdnKronos) - Fra i prodotti recentemente sviluppati grazie alle attività del Corimav ricordiamo i pneumatici per bici e moto realizzati con materiali più sostenibili come la fibra naturale 'SmartNet Silica', coperta da un brevetto internazionale, in grado di ridurre la resistenza al rotolamento e i