eurogamer

: Uncharted 2: ecco gli stratagemmi utilizzati da Naughty Dog nel realizzare il celebre livello del treno. #Uncharted2 - Eurogamer_it : Uncharted 2: ecco gli stratagemmi utilizzati da Naughty Dog nel realizzare il celebre livello del treno. #Uncharted2 - TweetPiagio : RT @Tanzen: Remembering è una delle nostre rubriche video più apprezzate. Ecco il nostro tributo ad Uncharted 4 con montaggio ORIGINALE, tu… - ManuDV7 : RT @Tanzen: Remembering è una delle nostre rubriche video più apprezzate. Ecco il nostro tributo ad Uncharted 4 con montaggio ORIGINALE, tu… -

(Di lunedì 14 maggio 2018)2 è uno dei capitoli più apprezzati dell'intero franchise firmato daDog, e forse uno dei livelli che i giocatori ricordano con maggiore affetto è quello del treno in corsa, che vedeva il protagonista Nathan Drake impegnato a farsi strada vagone dopo vagone mentre la locomotiva percorreva tantissime ambientazioni, una più bella dell'altra. Ma nel 2009, quando ancora le risorse a disposizione degli sviluppatori erano estremamente limitate, come fu possibilequel tipo di esperienza?A raccontarcelo interviene un interessantissimo video, che mostra per la prima volta gliadottati daDog nella costruzione del livello. Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, il treno sembrava a prima vista percorrere chilometri e chilometri di paesaggi incontaminati, anche se si rimaneva fermi ad ammirare il panorama.Il convoglio, anche dopo diverse ...