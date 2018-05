un' allieva del Guala di Bra la vincitrice regionale del premio David Giovani

Fine riprese per L’allieva 2 - Alessandra Mastronardi in posa in attesa della seconda stagione (foto) : Le riprese de L'Allieva 2 si sono ufficialmente concluse dopo cento giorni sul set. Ad annunciarlo sono alcune foto pubblicate in rete nelle ultime ore, in primis un post di Alessandra Mastronardi. Il cast e la troupe erano giunti nelle location romane lo scorso novembre, svelando le prime anticipazioni sulla seconda stagione, tra cui i libri che sarebbero stati adattati per il piccolo schermo e l'ingresso di new entry. Nel mese di aprile, la ...