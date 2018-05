' Una stella per la scuola' | vince Francesco Dallatorre

Karate - Europei 2018 : l’Italia si conferma ai vertici. Il kata è Una certezza - Michele Martina la nuova stella azzurra del kumite : Gli Europei 2018 di Karate, che si sono svolti questo fine settimana a Novi Sad (Serbia), hanno visto gli azzurri conquistare 10 medaglie: due ori, tre argenti e cinque bronzi. l’Italia si è confermata ancora una volta ai vertici continentali, chiudendo al terzo posto nel medagliere complessivo, alle spalle della Turchia e della trionfante Spagna. I nostri portacolori hanno saputo poi migliorare la prestazione della scorsa edizione, portando a ...

Ecco la prima ricostruzione 3D di Una nube interstellare : Ha la forma di un pancake la prima nube interstellare di cui si è riusciti ad ottenere un'immagine in 3D: la difficile impresa, realizzata da due astronomi dell'Università di Creta e della Fondazione ...

Astronomia : ottenuta la prima immagine 3D di Una nube interstellare : ottenuta la prima immagine 3D di una nube interstellare: il risultato, pubblicato su Science, si deve a due astronomi dell’Università di Creta e della Fondazione per la Ricerca e la Tecnologia – Hellas (Forth). L’immagine rivela la vera struttura della nube Musca, e consentirà di comprendere meglio l’evoluzione di queste “culle di stelle” e i processi che avvengono al loro interno. Aris Tritsis e Konstantinos ...

Castellammare - Una storia di bullismo dietro le scritte contro 'Mario Pantacollant'? : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Beccato con addosso marijuana. In casa droga, una pistola e cartucce a salve: 18enne nei guai Castellammare - Omicidi Tommasino - Vuolo, per la ...

Gli Internazionali d'Italia perdono Una stella : Serena Williams non ci sarà : Serena Williams non giocherà gli Internazionali BNL d'Italia. La stella statunitense ha dato forfait per il celebre torneo di tennis che verrà disputato a Roma dal 12 al 20 maggio. La campionessa ...

Zoe Saldana - Una stella per cinque : Anche Zoe Saldana ha una stella sulla Walk Of Fame. E la cerimonia, il 3 maggio a Los Angeles, è stata una festa da condividere con le persone più care. Dall’amica Mila Kunis, tra gli ospiti insieme al marito Ashton Kutcher, alla famiglia, il marito Marco Perego, e i tre figli, i gemelli Bowie e Cy, 3 anni, e l’ultimo arrivato, Zen, 16 mesi. LEGGI ANCHELa passione di Zoe Saldana L’attrice, che il prossimo 19 giugno compirà 40 ...

NSync e Justin Timberlake - Una stella sulla Walk of Fame : come sono diventati : Giorni intensi per essere uno degli ex membri della boy-band anni 90 NSync: durante una comparsata a sorpresa nella trasmissione di Ellen DeGeneres, i cinque baldi (non più tanto) giovani hanno annunciato di aver ricevuto l’onore di vedersi assegnare una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Il giorno successivo, mercoledì 2 maggio, in California, ha avuto luogo la cerimonia formale di consegna dell’astro da marciapiede ...

Lotta greco-romana - Europei 2018 : Jacopo Sandron - BRONZO STRATOSFERICO! A 20 anni è nata Una stella! : C’è una nuova stella nel firmamento dello sport italiano. Jacopo Sandron ha conquistato il BRONZO nella categoria -60 kg della Lotta greco-romana agli Europei 2018 di Kaspiisk (Russia), regalando all’Italia la prima medaglia nel corso della competizione continentale. Sandron ha dominato la finale per il terzo posto contro il bielorusso Kazharski, sconfitto con un perentorio 8-1, testimonianza evidente di una maturità agonistica ...

Come far esplodere Una stella : Tre mesi di lavoro degno di un gruppo di artificieri per veder esplodere davanti ai propri occhi una stella. È questo, metaforicamente parlando, il risultato portato a casa da un team di ricercatori dell’istituto astrofisico Max Planck di Garching, in Germania, che ha sviluppato al computer la simulazione di una vera e propria supernova. Il modello – il più sofisticato mai realizzato finora – ha consentito di svelare dettagli misteriosi su ...

Atalanta - Barrow è già Una stella «Un po' Pippo Inzaghi e un po' Immobile» : L'autorevole parere è di Carlo Jacomuzzi, dirigente esperto di centravanti che lavorava nell'Atalanta quando Inzaghi diventò capocannoniere della serie A.

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato mitologico - è nata Una stella! Impresa trionfale : da lucky loser a vincitore - Millmann si arrende in finale : Un nastro benevolo regala il quindici della vittoria a Marco Cecchinato che corona la sua settimana perfetta vincendo, da lucky loser, il torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra rossa magiara, alla prima finale nel World Tour in carriera, l’ormai ex numero 92 al mondo (da domani irromperà tra i primi 60 al mondo, davanti a lui in Italia soltanto Fabio Fognini ed Andreas Seppi) batte in due set combattutissimi l’australiano John ...

Calciomercato Milan - pronta Una rivoluzione? Attacco stellare per il 2018? Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nikola Kalinic ha infatti molto deluso in questa stagione e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto al termine del campionato. Lo stesso discorso vale per Andrè Silva, dal quale ci si aspettava sicuramente molto di più dopo averlo pagato dal Porto ben ...

Calciomercato Milan - pronta Una rivoluzione? Attacco stellare per il 2018? : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nikola Kalinic ha infatti molto deluso in questa stagione e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto al termine del campionato. Lo stesso discorso vale per Andrè Silva, dal quale ci si aspettava sicuramente molto di più dopo averlo pagato dal Porto ben ...

Il Mondiale perde Una stella. La Svezia : 'Ibrahimovic non ci sarà' : ' Non farà dunque parte del gruppo per la Coppa del Mondo che sarà annunciato il 15 maggio ', ha aggiunto la Federazione per chiarezza. in collaborazione con Italpress Ibrahimovic diventa un meme: i ...