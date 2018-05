Una cintura e una via promuove la costruzione di un' economia mondiale aperta

La bimba di 4 anni non sa contare da 1 a 5 : la frusta con Una cintura e col caricabatterie : La piccola indifesa ha subito ferite alla testa, alla schiena, al torace, all'addome e alle braccia, come si vede anche nelle foto fatte circolare dalla polizia russa. L'aggressore, ventenne dell'Azerbaijan, ha mostrato alla polizia come ha percosso la bimba in un video. Ora è detenuto nel carcere di Krasnoyarsk.Continua a leggere