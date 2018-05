Una casa come nuova | 10 consigli dell’architetto per rinnovare gli ambienti senza

Casa in fiamme intossicata Una persona : Casa in fiamme intossicata una persona. Una brutta domenica a Grezzana. L'incendio È divampato oggi, domenica 13 maggio, alle 18.45 circa, l'incendio nell'abitazione in via dell'Industria a Grezzana. ...

Bari - turista americana trovata morta in Una casa-vacanze : La struttura dove è stata trovata morta la turista americana, che aveva 65 anni, è una casa-vacanze, in strada Giardinelli. Nella zona ci sono numerose villette. A dare l'allarme è stato il marito ...

Incendio in Una casa nel Goriziano : madre e figlio morti a Grado : Due persone, una donna e suo figlio, sono morte la notte scorsa nella loro abitazione, in via Riva Foscolo, a Grado , Gorizia, . madre e figlio sono stati uccisi dal fumo dell'Incendio che ha ...

Grado - incendio in Una casa : morti madre e figlio - : Una donna 87enne e il figlio 51enne sono deceduti probabilmente soffocati dal fumo causato da un rogo divampato nella loro abitazione in provincia di Gorizia. Aperta un'inchiesta: dai primi ...

Grado - incendio in Una casa : morti madre e figlio : Grado, incendio in una casa: morti madre e figlio Una donna 87enne e il figlio 51enne sono deceduti probabilmente soffocati dal fumo causato da un rogo divampato nella loro abitazione in provincia di Gorizia. Aperta un'inchiesta: dai primi accertamenti pare che le fiamme si siano sprigionate ...

TV - Rai5 : “C’era Una volta Una casa” racconta Firenze - la culla del Rinascimento : Da Palazzo Gondi progettato da Giuliano da Sangallo a uno dei giardini privati più grandi d’Europa a Palazzo Corsini con vista mozzafiato sull’Arno. È il viaggio nella città culla del Rinascimento, Firenze, protagonista di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 14 maggio alle 22.35 su Rai 5. Dopo una dovuta sosta in piazza della Signoria, museo a cielo aperto, la prima tappa è Palazzo Gondi: il Marchese Bernardo e sua ...

Incendio in Una casa a Grado : morti madre e figlio : Il rogo è scoppiato attorno a mezzanotte e mezza in una villetta di Riva Foscolo. Ad aver perso la vita sono una donna di 87 anni e il figlio 51enne. Indagini in corso sulle cause

Bari - turista americana trovata morta in Una casa-vacanze : Bari, turista americana trovata morta in una casa-vacanze Bari, turista americana trovata morta in una casa-vacanze Continua a leggere L'articolo Bari, turista americana trovata morta in una casa-vacanze proviene da NewsGo.

Napoli - scoperta Una casa-laboratorio per estrarre cocaina dagli abiti : due arresti : La cocaina c’era, ma non si vedeva perché “sciolta” negli abiti. E da lì la estraevano usando solventi e sostanze chimiche. Un italiano e un peruviano sono stati arrestati dai poliziotti a Marano di Napoli all’interno della casa-laboratorio proprio mentre stavano lavorando. Dopo ore di appostamento e vista l’impossibilità di accedere in un altro modo nell’abitazione, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno fatto ...

Incendio distrugge Una casa : morti madre e figlio : Tragico Incendio a Grado, provincia di Gorizia: due persone - mamma e figlio, sono morte nell'Incendio scoppiato nel loro appartamento in Riva Foscolo. Come riferisce il quotidiano locale ilPiccolo sul posto sono intervenuti i...

Incendio in Una casa nel Goriziano : madre e figlio morti a Grado : Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado Continua a leggere L'articolo Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado proviene da NewsGo.

Turista americana trovata morta in Una stanza di Una casa-vacanze a Bari : lividi sul collo : Una Turista americana di 65 anni è stata trovata morta all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state individuate ecchimosi. Sulle circostanze della morte sono in corso indagini da parte dei carabinieri. A quanto si è saputo, la donna era a Bari per un periodo di vacanza insieme con il marito. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in una traversa di ...

A Bologna undici cani a fumetti - Una nazionale da mandare a casa : Ci sono 11 cani a fumetti, una nazionale da mandare a casa. E’ la campagna adozioni del canile comunale di Bologna. Una

Una vittima investita a pochi metri da casa - papà scopre che è il figlio di 18 anni : Il giovane investito da un'auto mentre correva sul marciapiede per tornare a casa che era distante poche centinaia di metri da casa.Continua a leggere