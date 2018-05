Un video analizza Gears of War 2 su Xbox One X

Roma - fontana sfregiata : è caccia ai vandali in bici. I carabinieri analizzano il video : Una fontana sfregiata, quella di piazza della Chiesa Nuova, e una città che ora chiede sicurezza. Per chi la vive ma anche per i monumenti che la rendono unica al mondo. Sono state infatti,...

Ufo nei cieli italiani - tre diversi avvistamenti tra Genova - Peschiera e Cosenza. Ecco i video che il Cufom sta analizzando : Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Il primo oggetto non identificato e’ stato avvistato a Genova Rivarolo di notte, mentre il secondo, a Cassola, nel Vicentino, in pieno giorno: un uomo ha visto uno strano oggetto bianco che spostava lentamente. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma anche da altri ...

DOOM : un video analizza la patch 4K per PS4 Pro e Xbox One X : Sul finire dello scorso mese le versioni PS4 Pro e Xbox One X di DOOM hanno ricevuto un interessante aggiornamento che introduceva la risoluzione 4K.Ora, puntualmente, arriva una prima analisi di Digital Foundry che ci permette di scoprire le migliorie apportate e anche le differenze tra le due versioni.Secondo la redazione britannica, DOOM per PS4 Pro usa una risoluzione dinamica tra i 2133x1440 e i 2560x1440, anche su Xbox One X si presenta ...

Assassin's Creed Rogue : un video analizza la versione rimasterizzata a confronto con quella originale : Assassin's Creed Rogue Remastered, titolo già recensito sulle nostre pagine e tornato da poco a risplendere su console di attuale generazione, è stato oggetto dell'approfondita analisi di Digital Foundry.La redazione britannica, infatti, ha esaminato il titolo mettendolo a confronto anche con le edizioni originali del 2014 uscite su Xbox 360 e PS3. L'analisi di Digital Foundry prende quindi in esame tutte le versioni, PS4, PS4 Pro, Xbox One, ...