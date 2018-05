Un nuovo capitolo di Star Fox in arrivo? : Secondo alcune indiscrezione trapelate dalla rete, sembrerebbe proprio che i ragazzi di Retro Metroid Studios siano alle prese con un titolo spin off della saga di Star Fox.Le indiscrezioni sono apparse online in questo fine settimana su Reddit e 4chan, e sono state inoltre riportate su testate online e blog del settore, riporta Eurogamer.Il progetto sembrerebbe essere un racing game, come riporta l'utente Reddit DasVergeben, inoltre dovrebbe ...

The Predator - primo Teaser Trailer italiano del nuovo capitolo : Indietro 12 maggio 2018 2018-05-12T13:53:56+00:00 ROMA – Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città.Si amplia il franchise di Predator con il nuovo capitolo diretto da Shane Black “The Predator”.Soldato nel film originale del 1987, questa volta Black siede al timone della regia.La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche […] L'articolo The Predator, primo Teaser Trailer italiano ...

Nasce Google AI - un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale : Dalle ceneri di Google Research e Google.ai Nasce Google AI, una nuova iniziativa che punta a migliorare l'impegno dell'azienda sull'intelligenza artificiale. L'articolo Nasce Google AI, un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

John Wick : Capitolo 3 - i dettagli sulla trama del nuovo film con Keanu Reeves : L’ultimo personaggio di Keanu Reeves è pronto a tornare molto presto con l’attesissimo John Wick: Capitolo 3 in arrivo nel 2019. Collider ha divulgato i primi dettagli sulla trama del film in uscita: “John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due ragioni. E’ alla ricerca di un contratto globale da 14 milioni di dollari per la sua vita, e […] L'articolo John Wick: Capitolo 3, i dettagli sulla trama del nuovo film con ...

Cuba verso un nuovo capitolo senza un Castro al governo : il giorno del passaggio di consegne a Cuba, che per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da un leader che di cognome fa Castro, né tantomeno da un uomo che ha partecipato alla 'revolucion' ...

Splinter Cell : il doppiatore originale di Sam Fisher parla della possibilità di partecipare a un nuovo capitolo della serie : Splinter Cell tornerà con un nuovo capitolo? Probabile, stando agli ultimi rumor comparsi in rete. Recentemente, infatti, un nuovo episodio della famosa serie sarebbe comparso nei listini di Amazon Canada e, con l'avvicinarsi dell'E3 2018, probabilmente potrebbero esserci interessanti sorprese per i fan di Sam Fisher.Ora è il doppiatore originale del protagonista, Michael Ironside, a parlare di un eventuale nuovo capitolo della saga, e di un suo ...

Rossi-Marquez - nuovo capitolo : pomeriggio di follia in Argentina : Che i rapporti tra Valentino Rossi e Marc Marquez fossero degenerati nel convulso finale di stagione del 2015 è risaputo, ma la querelle tra i due sembra proprio non finire mai. La situazione sembrava aver raggiunto un equilibrio, seppur instabile, che si è definitivamente infranto ieri pomeriggio in Argentina, nel secondo Gp di stagione. Tutto quello che poteva accadere, ieri è successo. Una gara iniziata in ritardo, un regolamento stravolto e ...

Etrian Odyssey - un nuovo capitolo verrà annunciato su 3DS il 9 aprile : Stando a quanto trapelato in rete in queste ore, il prossimo 9 aprile sarà annunciato il nuovo capitolo nella serie Etrian Odyssey . Ciò avverrà tramite un live streaming della durata di quattro minuti , trovate l'embed via YouTube poco più in basso, , nel quale verrà divulgato il titolo ufficiale e le prime informazioni circa il gioco, il quale è previsto in ...

Indiana Jones - Spielberg immagina il nuovo capitolo : 'Stavolta potrebbe essere donna' : Indiana Jones in gonnella è l'immagine che si sta facendo spazio tra i pensieri di Steven Spielberg. Il regista impegnato nella promozione di 'Ready Player One' ha dichiarato, durante un'intervista ...

Sorpresa per Shadow of the Tomb Raider - gradito ritorno per il nuovo capitolo? : Tutti sappiamo che il capitolo finale della trilogia della nuova era di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, sarà presentato in pompa magna il prossimo 27 aprile. Sarà sicuramente mostrata la storia, il gameplay magari con qualche video. Lo sviluppatore Crystal Dynamics ultimamente ha pubblicato un artwork di Lara, molto bello, che potrebbe aver svelato un gradito ritorno. Parliamo della possibilità di usare la doppia pistola. L'arma più ...

Orion Pico - eliminato! fuori dal serale di Amici 17/ Fan delusi - annuncia : "Inizia per me un nuovo capitolo" : Orion Pico non ammesso al serale di Amici 17. Il ballerino non riesce a conquistare un posto nelle due squadre e i fan sono furiosi. Ecco qual è stata la sua reazione(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:18:00 GMT)

MotoGP 18 : Annunciato il nuovo capitolo della serie : Il 2017 ha visto l'entrata della MotoGP nel mondo degli eSport, definendo un nuovo standard in ambito eSport racing, con un campionato che ha coinvolto i migliori videogiocatori da tutto il mondo, ...

Attack on Titan 2 - l’attacco dei giganti/ Disponibile il nuovo capitolo dell'anime per PS4 - One e Switch : Attack on Titan 2, l’attacco dei giganti: Disponibile il nuovo capitolo dell'anime per PS4, One e Switch. Tornano i Titani nel nuovo episodio della serie firmata da Hajime Isayama(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:56:00 GMT)

Shadow of the Tomb Raider : annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T15:49:18+00:00 ROMA – Con l’arrivo in sala del film Tomb Raider, Square Enix e Crystal Dynamics annunciano ufficialmente il nuovo capitolo della saga videoludica.Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non si sa nulla sul nuovo […] L'articolo Shadow of the Tomb Raider: annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga ...