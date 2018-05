Un episodio politicamente impegnato per Grey’s Anatomy 14 su Fox Life | anticipazioni e

optimaitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) Mentre il finale della quattordicesima stagione è alle porte negli Stati Uniti, continua la programmazione italiana di Grey's14 su Fox: nella serata di questo lunedì 14 maggio sarà infatti proposto l'14x19 in prima visione per l'Italia."Beautiful Dreamer", questo il titolo dell'sia in lingua originale sia su Fox, si tinge di impegno politico: l'toccherà infatti il delicato tema dei Dreamers, cioè bambini arrivati clandestinamente negli Stati Uniti e cresciuti fino all'età adulta su suolo americano. L'inserimento del tema è un'altra delle tante frecciate al presidente Donald Trump che la serie ha rivolto dal suo insediamento, visto che proprio lui ha abolito la politica del DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), letteralmente il "rinvio per arrivi in età infantile" che permetteva ai Dreamers di lavorare negli USA.Ecco la trama ...