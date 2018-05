Un big dei 5 Stelle in merito ai nuovi ministri | ' Serve gente che obbedisce'

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei big dopo l’Etna. Yates esplode - Dumoulin favorito - Froome e Aru affaticati - Pozzovivo c’è! : L’Etna ha espresso i primi verdetti al Giro d’Italia 2018, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e le prime gerarchie si sono delineate. Uno strepitoso Simon Yates si è preso la maglia rosa e ha fatto la differenza, gli altri big sono arrivati insieme ma con diversi stati d’animo. Di seguito il borsino dei big che ambiscono alla vittoria finale. SIMON Yates. La rivelazione, una vera sorpresa esplosa ...

Prezzi dei biglietti per Ghali in tour nei palazzetti nel 2018 - da Torino a Milano e Roma : Ghali in tour nei palazzetti nel 2018, per la prima volta nella sua carriera. Sono disponibili da oggi, giovedì 10 maggio, i biglietti per assistere alle date di Ghali in tour ad ottobre e novembre. Dopo la prevendita esclusiva in anteprima per i titolari di carte di credito American Express, parte oggi alle ore 12.00 la prevendita generale dei biglietti per i concerti di Ghali che approda nei palazzetti dello sport della penisola dopo i ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei big prima dell’Etna : Dumoulin davanti a tutti - bene Pozzovivo - Aru e Froome inseguono : Rohan Dennis si conferma in maglia rosa al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2018. L’australiano della BMC conserva il simbolo del primato che probabilmente dovrà cedere domani quando il gruppo scalerà l’Etna, primo arrivo in salita che sicuramente regalerà grande spettacolo. Qual è la situazione in classifica dei big alla vigilia dell’attesissima frazione sul vulcano siciliano? Tom Dumoulin davanti a tutti con ...

Addio ai biglietti dei concerti cartacei - arriva il riconoscimento facciale : come funziona : I biglietti dei concerti cartacei verranno presto sostituiti dal riconoscimento facciale. Ai fan, all'ingresso degli eventi, non verrà più chiesto di mostrare i biglietti dei concerti acquistati bensì verrà chiesto di mostrare il volto. A quel punto, una speciale tecnologia sarà in grado di riconoscere i tratti somatici della persona all'ingresso per individuare il suo acquisto ed, eventualmente, dare il via libera al passaggio oppure ...

Shawn Mendes : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino : Due live imperdibili The post Shawn Mendes: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino appeared first on News Mtv Italia.

Concerti di Lauryn Hill in Italia - unica data a Parma : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Lauryn Hill in Italia sono ufficiali. L'ex Fugees sarà nel nostro paese per un live che terrà alla Cittadella di Parma il 22 giugno prossimo, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'approdo nel nostro Paese avverrà nell'ambito del tour che l'artista ha organizzato per celebrare i 20 anni dal rilascio di The Miseducation of Lauryn Hill, che ha pubblicato in occasione del suo esordio ...

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto di Red Canzian a Bergamo annullato per motivi tecnici : Il rimborso dei biglietti per il concerto di Red Canzian a Bergamo annullato è già stato avviato. Il live era previsto per il 9 maggio al Palacreberg di Bergamo. I motivi sarebbero tecnico-organizzativi. Coloro che hanno già acquistato i biglietti possono già richiedere lo storno entro e non oltre il 13 maggio. Due le modalità con le quali è possibile accedere alla campagna di rimborso, che differisce in base alla modalità di acquisto ...

Roma-Juventus - a Trigoria alzano i prezzi dei biglietti : TORINO - Il primo passo sarà battere il Bologna in casa e il Cagliari in trasferta, poi Juventus e Roma si sfideranno all' Olimpico , domenica 13 maggio, ore 20.45, alla penultima di campionato in una ...

Sciopero dei mezzi in Giappone : gli autisti lavorano - ma non fanno pagare il biglietto : Sciopero del biglietto a Okayama, in Giappone. Non lo fanno i pendolari, ma i bigliettai della compagnia Ryobi Group che sono poi gli autisti, per l’accorpamento delle mansioni. E siccome sono plurimansionati, sono entrati in Sciopero non come autisti, ma come bigliettai. Salgono regolarmente sull’autobus e fanno il servizio ma non riscuotono il biglietto per la gioia dei passeggeri. La vicenda è un condensato di classici economici e ...

Renzi denuncia il piano dei big Pd : 'Fuori dal mondo un partito con M5S' : Pd e M5S alleati contro il centrodestra? Pd e M5S perno di un nuovo partito riformista? 'Ma siamo fuori dal mondo, non esiste, sarebbe il tradimento dei nostri elettori'. Matteo Renzi dedica buona parte della sua e-news a rintuzzare e, possibilmente, far naufragare l'ipotesi che da qualche tempo circola ...

Anche il piccolo ospedale ha bisogno dei big data : L'uso dei big data nel mondo della salute può essere molto importante a qualsiasi livello. Un esempio arriva dall' Uganda Bureau of Statistics considerato uno dei migliori uffici nazionali di statistica in Africa. Il Bureau ...

Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 con Gazzé - Consoli e Vibrazioni : video dei big al Concertone di Roma : Si è aperta con lei l'ultima parte del Concertone 2018: una Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 a Roma ha animato la serata di chiusura della lunga maratona dal vivo di piazza San Giovanni, il tradizionale evento organizzato dai sindacati confederati, quest'anno dedicato allo spinoso tema della sicurezza sul lavoro. Come per le ultime date del suo Fenomenale - Il Tour, anche stavolta Gianna Nannini ha dovuto esibirsi seduta dopo ...

La fabbrica dei soldi dei big tech americani che in Borsa valgono 3.541 miliardi di dollari : La capitalizzazione è il risultato anche e soprattutto di diversi business model e strategie di sviluppo. Per Amazon e Microsoft, la sfida è nel cloud computing. Facebook fa invcece il pieno di incassi grazie alla pubblicità. Ecco come le «big five» fabbricano ricavi e profitti...

Mostra Van Gogh Venezia 2018 : date - orari - prezzi dei biglietti - tematiche e percorso : Dopo Vicenza, Van Gogh arriva a Venezia, ma lo fa in una maniera piuttosto particolare. Si chiama “Van Gogh Multimedia Experience” la Mostra che accompagnerà cittadini e turisti per l’intera estate prossima e oltre. Ma vediamo di cosa si tratta e alcune informazioni in proposito. Contenuti e forme di Van Gogh Multimedia Experience Ormai non è più una novità incappare in esposizioni alternative che, con l’ausilio di mezzi tecnologici, riescono a ...