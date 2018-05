romadailynews

: Umberto I, visite dermatologiche gratuite per chi soffre di cisti dolorose: Giovedì 17… - romadailynews : Umberto I, visite dermatologiche gratuite per chi soffre di cisti dolorose: Giovedì 17… - ansa_lazio : A Roma 'Che nome dai alle tue cisti?': Visite dermatologiche gratuite al Policlinico Umberto I - AnsaRomaLazio : A Roma 'Che nome dai alle tue cisti?'. Visite dermatologiche gratuite al Policlinico Umberto I #ANSA -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Giovedì 17 Maggio a Roma la nuova tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata “Che nome dai alle tue?”, che prevedesu prenotazione. “Che nome dai alle tue?” vede coinvolte 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chidi HS ad iniziare un percorso di cura presso i centri ospedaliero-universitari che hanno un ambulatorio dedicato ad una patologia ancora oggi misconosciuta e di difficile diagnosi. L’HS infatti si manifesta con la formazione di, noduli, ascessi e lesioninelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e sotto il seno e, meno frequentemente, sul cuoio capelluto, collo, schiena, viso e addome. Il quadro clinico non è sempre facile da ...