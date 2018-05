Ufo | 7° Convegno di ufologia città di Pomezia

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Chiuso con un enorme successo di pubblico, circa 700 persone registrate durante tutta la giornata, la 7° edizione deldidi, organizzato dalla dott.ssa Francesca Bittarello organizzatrice unica, che è ilufologico più popolare in Italia che si è svolto domenica 13 maggio 2018 nella splendida cornice del Simon hotel, l’hotel degli ufo. Per poter permettere un numero di spettatori così elevato è stato posto un monitor esterno di supporto che ha permesso alle persone che non sono riuscite ad entrare in sala di godersi lo stesso ile poter interagire successivamente con i relatori. Una bella notizia si aggiunge al successo di questa edizione infatti per la prossima edizione l’ottava sarà disponibile presso il Simon Hotel finalmente l’enorme nuova e competitiva sala Convention tanto attesa dagli affezionati frequentatori del famoso...