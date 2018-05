Udine passa al centrodestra | il candidato FdI Ugo Falcone festeggia facendo il saluto

L'Inter passa senza problemi a Udine : 0-4 per i nerazzurri alla Dacia Arena : L'Inter di Luciano Spalletti conferma quanto di buono fatto vedere contro la Juventus, la scorsa settimana, ma in generale negli ultimi tre mesi. I nerazzurri fanno a pieno il loro dovere, battono 4-0 a domicilio l'Udinese di Igor Tudor e si portano a meno uno da Roma e Lazio in attesa che giochino i loro match rispettivamente in casa del Cagliari e all'Olimpico contro l'Atalanta. A decidere la partita ci hanno pensato Ranocchia, Rafinha, al ...