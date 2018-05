Udine | Fontanini è il nuovo sindaco

Comunali Udine - vince Fontanini - Lega - : sindaco deve essere di tutti - : Il candidato del centrodestra, appoggiato da Forza Italia, Lega, Autonomia responsabile, Fratelli d'Italia, Identità Civica, ha battuto l'antagonista di centrosinistra, vincenzo Martines, per 280 voti:...

Udine - Fontanini (c.destra) è sindaco : 01.43 Pietro Fontanini, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Udine. Dopo un ininterrotto testa a testa, ha battuto l'antagonista del centrosinistra, Vincenzo Martines. Per Fontanini hanno votato 18.830 elettori (50,37%); per Martines 18.550 (49,63%). Le schede nulle sono state 382, i voti contestati e non assegnati 5; il totale votanti è di 37.920. Fontanini (Lega), già presidente della Provincia, ha sorpassato di 280 voti ...

Udine - urne aperte per il ballottaggio tra il dem Martines e il leghista Fontanini dopo 15 anni di giunte di centrosinistra : Udine al voto per il ballottaggio tra il dem Vincenzo Martines, già consigliere regionale e vice dell’ex sindaco Furio Honsell, e il leghista Pietro Fontanini, presidente uscente della Provincia. Alle 12 era andato alle urne il 17,54% degli aventi diritto. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23. La partita è importante per il Pd: il capoluogo friulano potrebbe confermarsi ultima trincea del centrosinistra in ...