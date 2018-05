Udine alla Lega | Pietro Fontanini è il nuovo sindaco Il centrosinistra perde anche

Udinese-Inter - Spalletti : 'Grande reazione - credo alla Champions. Inter senza Icardi? Dipende dai sostituti' : Luciano Spalletti, Intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso la sua soddisfazione: "Ho visto una reazione dopo Inter-Juventus, era quello che volevo. Abbiamo assorbito in maniera corretta quanto ...

Serie A - L'Inter demolisce l'Udinese : 0-4 alla Dacia Arena : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI UDINESE- Tutti disponibili nella rosa friulana ad eccezione di Angella, ancora infortunato. Tudor sceglie il 3-5-2 con ...

L'Inter passa senza problemi a Udine : 0-4 per i nerazzurri alla Dacia Arena : L'Inter di Luciano Spalletti conferma quanto di buono fatto vedere contro la Juventus, la scorsa settimana, ma in generale negli ultimi tre mesi. I nerazzurri fanno a pieno il loro dovere, battono 4-0 a domicilio l'Udinese di Igor Tudor e si portano a meno uno da Roma e Lazio in attesa che giochino i loro match rispettivamente in casa del Cagliari e all'Olimpico contro l'Atalanta. A decidere la partita ci hanno pensato Ranocchia, Rafinha, al ...

Benevento-Udinese 3-3 - ce ne andiamo dalla Serie A ma sappiamo già che vi mancheremo : Ora che il campionato – insieme a questa rubrica – volge al termine e il Benevento si appresta a lasciare la Serie A, una domanda si leva al cielo (tra sciarpette e striscioni giallorossi) dagli spalti dell’instancabile tifoseria del Vigorito: come farete, sostenitori delle altre squadre, senza di noi? Chi vi inchioderà a rocamboleschi cambi di risultato nel giro di pochi secondi? Chi vi farà provare sentimenti contrastanti tutti in ...

Udinese - Oddo assente alla seduta di allenamento : Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, non ha diretto oggi la seduta di allenamento del lunedì sui campi del centro di allenamento Dino Bruseschi. Secondo alcuni, l'assenza del mister è stata ...

Serie A 34esima giornata il Crotone batte l’Udinese ed esce dalla zona retrocessione. Ancora in gol Simy. Undicesima sconfitta consecutiva dei friulani : Udinese 1 Crotone 2 Marcatori: Lasagna 5°, Simy 6°, Faraoni 85° Udinese (3-5-2): Bizzarri, Larsen, Danilo, Samir, Widmer (Zampano), Barak,

Insigne - gol ‘alla PlayStation’ contro l’Udinese : adesso la partita della vita contro la Juve [VIDEO] : Insigne trascina il Napoli, rete incredibile contro l’Udinese e speranze di scudetto sempre più vive. Dall’inferno al paradiso il passo è stato breve per la squadra di Sarri, dal -9 al -4 in pochi minuti dopo il pareggio del Crotone contro la Juventus e la rimonta degli azzurri contro la squadra di Oddo, adesso si pensa già alla prossima stagione ed al fondamentale scontro diretto che vale una stagione. L’uomo in più? ...

L'Udinese spaventa due volte il Napoli. Ma Sarri va a -4 dalla Juve : Undici minuti per ristabilire la distanza , netta, in classifica con l'avversaria di turno, salire a -4 dalla Juve fermata da un orgoglioso Crotone e dare ancora più interesse allo scontro diretto ...

Udinese - Oddo : "Napoli? Meglio pensare alla gara col Crotone" : Il tecnico dei friulani verso il San Paolo: "Abbiamo problemi fisici e diffidati, bisogna gestire queste situazioni"

Battaglia all'Alma Arena - alla fine vince Udine CRONACA TWITTER : I biancorossi lottano ma senza l'abituale convinzione: sotto a lungo, pareggiano e strappano due overtime, rischiando anche di farcela: sprecate tre match-ball. Il derby meritatamente ai ...

Sabato 14 aprile Gorizia sarà invasa dalla Zombitalian Run - Udine 20 : ... tre delle passate edizioni della Zombitalian Run e una della conferenza stampa in Comune a Gorizia , da sinistra il sindaco,vare Rodolfo Ziberna, il vicesindaco e assessore allo sport, Stefano ...

Fiorentina - ritorno a Udinese a un mese dalla morte di Davide Astori : 29 giorni dopo quel maledetto 4 marzo, quando il capitano Davide Astori fu trovato morto nella camera dell'albergo "Là di Moret", la Fiorentina è tornata a Udine per disputare il recupero della ...

Un Mondo di ragioni per vincere L'Atalanta alla prova Udinese : Ha ragione mister Gasperini, uomini così non muoiono mai e nello sport un ricordo ci sarà sempre per le emozioni che hanno saputo donare. Allora non resta che dedicargli un successo, contro una ...

Pacco sospetto : a Udine scatta l'allarme bomba : Allarme bomba a Udine . Intorno alle 16, una signora a passeggio con il cane tra via Bariglaria e via Emilia , ha trovato un pacchetto sospetto , in una zona sterrata a poca distanza dalla strada, e ...