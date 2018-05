Ubisoft getta le basi di Far Cry 6 con un sondaggio | dove vorreste che fosse ambientato?

eurogamer

(Di lunedì 14 maggio 2018) Far Cry 5 è arrivato sugli scaffali solo qualche mese fa riscuotendo un ottimo risultato commerciale, e sembra chesia già proiettata allo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise, cominciando a tastare il terreno per l'ambientazione di Far Cry 6.Alcuni giocatori hanno ricevuto dal publisher transalpino un, che chiede la loro opinione sulla possibile ambientazione del nuovo titolo. Tra le numerose preferenze deltroviamo alcuni setting per così dire classici della serie, come quelli delle giungle asiatiche e del Sud America oltre che alle steppe africane, mentre altri sono decisamente più inaspettati.Alcune opzioni infatti indicano come il sesto capitolo della serie possa esserein un mondo post-apocalittico, o addirittura su un altro pianeta. Chestia pensando a soluzioni innovative per rinnovare un franchise storico del publisher? Voi ...