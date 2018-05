TV e Rete | gli Internazionali per tutti tra SKY e Supertennis

Boom dei “test del DNA” - Garante della Privacy : opportuno “riflettere bene prima di condividere in Rete i dettagli del proprio patrimonio genetico” : In riferimento al recente Boom dei “test del DNA” il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha dichiarato all’Adnkronos Salute che “è opportuno riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico. Il Dna può rivelare le sfumature più intime della persona e dei suoi familiari nonché del loro presente, passato e futuro“. Il mercato dei test del Dna “fai da te” nel 2017 ...

Usa-Iran : Washington - sanzioni a Teheran su Rete di cambio valuta 'illegale' negli Emirati Arabi Uniti : Washington, 11 mag 22:25 - , Agenzia Nova, - Il primo passo degli Stati Uniti nell'isolare l'Iran dall'economia mondiale ieri è passato per l'imposizione di sanzioni su una rete finanziaria... , Res,

Alessia PRete - la foto sul wc in onda per sbaglio. Imbarazzo Grande Fratello : 'Inconveniente tecnico' al Grande Fratello. Per un errore sono state trasmesse alcune foto di una telecamere di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. E sul wc in quel momento era seduta Alessia ...

Network Cell Info Lite permette di monitorare la Rete cellulare in modo dettagliato : Network Cell Info Lite è un'applicazione per il monitoraggio della rete Cellulare e misurazioni di log per connessioni LTE, HSPA, WCDMA, EDGE, GSM, CDMA, EVDO. Per la posizione delle Celle l'app si appoggia al database MLS (Mozilla) che non restituisce l'esatta posizione delle torri di Cella, ma piuttosto un'indicazione approssimativa. L'articolo Network Cell Info Lite permette di monitorare la rete Cellulare in modo dettagliato proviene da ...

Scuola - Matteo Renzi : ‘Governo Lega-M5S? Adesso voglio vedere che coraggio avRete…’ : Matteo Renzi torna in scena all’indomani del probabilissimo accordo (a questo punto) tra Lega e M5S per la formazione di Governo: l’ex Presidente del Consiglio ha riservato diverse ‘stilettate’ all’intesa Di Maio-Salvini e non poteva essere altrimenti. ‘Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all’Europa – scrive Renzi su Facebook – Probabile, dico io. Aggiungo: non piace ...

Casaleggio : “Contratto di governo Lega-M5s sarà votato in Rete dagli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “stiamo lavorando ...

Vodafone : per OpenSignal migliore Rete 4G - Wind Tre la peggiore : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...

Così gli Stati Uniti usano il pRetesto della sicurezza per combattere la guerra commerciale : Il doppio binario dell’uscita dall’accordo con l’Iran e dei dazi doganali rende particolarmente complessa la partita tra Stati Uniti e Unione Europea e ancor piú nebbioso il futuro del...

Papa Bergoglio elogia la comunità toscana del "pRete rosso" : Per la sua storia politica e per le scelte radicali operate per vivere secondo i primi fedeli, don Zeno è da sempre il 'prete rosso'. Un sacerdote contrapposto ai fascisti, contrario alle leggi ...

Mostre. Meraviglie segRete : alla Classense prorogata la mostra 'Giardini - vigne - orti' : La mostra 'Giardini, vigne orti e altri spettacoli. Testi e immagini della Biblioteca Classense e dell'Archivio Storico Comunale', allestita nell'aula magna della biblioteca Classense in occasione di 'Meraviglie segrete' e la cui chiusura ...

La figlia è in coma. Il padre "interpReterà" le sue volontà. Il caso a Modena : Sarà il padre di una quarantenne in coma, alimentata artificialmente in ospedale, a decidere se e quali cure sua figlia affronterà in futuro. Arriva da Modena una vicenda umana e giudiziaria - la decisione è stata infatti presa da un giudice - che matura sulla base della recente legge sul Biotestamento, applicandola per una delle prime volte a livello nazionale dopo i casi più recenti, da Piergiorgio Welby a Dj Fabo, ...