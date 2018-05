Tutto sull’E3 2018 | orario e date conferenze Sony | Microsoft | Bethesda e non solo

optimaitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) L'E3è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno lee i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sullee sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo.E3: orari italiani eElectronic Arts ha in programma l’EA Play per sabato 9 giugno alle ore 20:00 per svelare i primi dettagli sui nuovi titoli cme Battlefield V (o Bad Company 3?), FIFA 19 e Anthem. L’evento però si svolgerà dal 9 all’11 giugno.IlShowcase E3si terrà domenica 10 giugno alle ore 22:00 per l’annuncio di nuovi giochi.Per l’11 giugno alle ore 03:30 è prevista la conferenza notturnaE3nel corso della quale potrebbe essere annunciato un sequel di DOOM, alcune ...