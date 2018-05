Turista inglese violentata a Sorrento | 5 arresti due anni dopo

Turista inglese drogata e violentata : in manette cinque dipendenti di un hotel in costiera sorrentina : META - Violenza sessuale aggravata dalla somministrazione di sostanze stupefacenti: ecco l'ipotesi formulata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata a carico di cinque tra dipendenti...

