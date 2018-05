Tumori | scoperto un marcatore per distinguere quelli aggressivi

meteoweb.eu

: RT @24notizieItalia: Scoperto il tallone d’Achille dei tumori, è una proteina - giumacri1 : RT @24notizieItalia: Scoperto il tallone d’Achille dei tumori, è una proteina - NasoCarla : Scoperto il tallone d’Achille dei tumori - ilovecalabria : Scoperto il tallone d’Achille dei tumori. C’è una proteina che li aiuta a 'dosare'... -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Inascono “cattivi”, non ci diventano. Lo spiegano un gruppo di ricercatori della Duke e della University of Southern California in uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli studiosi hannoche è possibile sapere precocemente qualidel colon-retto sono destinati a diffondersi e a generare metastasi, e quali invece sono benigni, in base al movimento delle prime cellule tumorali. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato 19colo-rettali umani con tecnologia di sequenziamento del genoma e hanno utilizzato modelli di simulazione matematica. Hanno cosi’le “firme” del movimento anormale delle cellule nella maggior parte dei campioni didestinati a essere invasivi, 9 su 15. Queste firme sembrano essere necessarie per far si’ che il tumore si ...