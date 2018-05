Tumore del colon | validato un test capire l’evoluzione della malattia

Si ammala di Tumore a causa del fumo : chiede risarcimento e viene condannato Video : Un uomo si è ammalato di carcinoma al polmone a causa del fumo. L'interessato era infatti solito fumare due pacchetti di sigarette al giorno e, dopo aver contratto della malattia, ha continuato a praticare questa cattiva abitudine. L'uomo si è così scagliato verso la multinazionale del tabacco e contro i Monopoli dello Stato, dichiarando di non essere riuscito a smettere di fumare, sostenendo che all'interno delle sigarette siano inserite delle ...

Segni e sintomi del Tumore del polmone : che cosa riferire al medico per una diagnosi precoce : Il tumore del polmone, benché spesso difficilmente sintomatico all’esordio, presenta alcuni segnali d’allarme legati in prima battuta alla sua modalità di crescita. I tumori a crescita endoluminale [1] possono aggettare all’interno del lume bronchiale e pertanto spesso ostruiscono i bronchi, impedendo una corretta ventilazione del parenchima polmonare a valle. I sintomi legati a questa crescita sono di carattere respiratorio: tosse e affanno i ...

Giornata nazionale della prevenzione del Tumore cutaneo : visite gratuite dei nei in tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa : Venerdì 18 maggio, in occasione della Giornata nazionale della prevenzione del tumore cutaneo sarà possibile effettuare visite gratuite di controllo dei nei presso tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa. L’iniziativa è promossa da La Roche-Posay che, in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), rinnova anche quest’anno ...

Non l’avvisano del Tumore e lei muore sei mesi dopo : due medici rinviati a giudizio : Credeva di avere solo dei calcoli alla colecisti e si era fatta operare per toglierli. Ma l'esito nefasto dell'esame istologico non le era mai stato comunicato. Sei mesi dopo l’operazione, Angela D. ha avvertito i primi dolori, ha scoperto di avere delle metastasi al fegato ed è morta.Continua a leggere

Tumore della bocca : Oral cancer day a Ragusa : Oral cancer Day a Ragusa: La prevenzione dei tumori della bocca: imparare a riconoscere i sintomi. Giornata organizzata da Andi.

Tumore della bocca : sintomi e regole generali di prevenzione : Ricorre oggi, 5 maggio, l’Oral Cancer Day. Quale miglior occasione per ricordare i sintomi del Tumore alla bocca e le regole generali di prevenzione? Attenzione a qualsiasi dolore alla bocca, ferita o ulcera che non si rimargina, gonfiore persistente, protubera nze, macchie bianche, rosse, grigie in bocca, così come al dolore e alla difficoltà nel mettere la dentiera in un punto preciso. Come prevenire il Tumore della bocca? Adottate ...

Le cure per il Tumore metastatico del colon-retto : localizzazione del Tumore ed età avanzata : Continua la serie di interviste a Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, sul tumore metastatico del colon-retto. È questa una delle neoplasie più frequenti, ma è anche prevenibile, guaribile, se diagnosticata precocemente e, comunque, curabile con gli approcci più moderni. Per prevenirla si raccomanda di aderire ai programmi di screening. Quando il tumore è già presente, con i trattamenti ...

Falla nell'algoritmo del ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il Tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...

Tumore del colon-retto : diagnosi e terapia : Secondo i dati AIRTUM, il cancro del colon-retto (CRC) si trova tra gli uomini al terzo posto per incidenza, preceduto da quello di prostata e polmone, tra le donne al secondo posto, preceduto dal cancro alla mammella (in entrambi i casi rappresenta il 13% di tutti i nuovi tumori) [1]. Rappresenta la neoplasia al secondo posto per mortalità (10% nei maschi, 12% nelle femmine). L’incremento della diffusione dei fattori di rischio, l’aumento ...

“Tua moglie ha un Tumore. E tu…”. Diagnosi choc per i giovani sposi che - proprio in quel momento - stavano affrontando il periodo più bello della loro vita. Poi la notizia talmente assurda da non sembrare vera. La storia triste della ‘coppia più sfortunata al mondo’ : Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d’amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l’arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un ...

Curò Tumore con metodo Hamer : omeopata indagata/ Fu "mentore" della dottoressa condannata per omicidio colposo : Curò tumore con metodo Hamer: omeopata indagata a Torino. Fu lei ad indicare alla collega condannata per omicidio colposo di una paziente la cura da dare.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:43:00 GMT)

L’Atlante del Tumore - la mappa molecolare per mirare le terapie : @stockadobe Il Pan Cancer Atlas, L’Atlante del genoma del cancro ora ultimato è una vera “mappa” genetica dei tumori. Una preziosissima miniera in cui sono illustrati i dati genomici di 33 tipi di tumori, dieci dei quali rari. Si tratta, per avere un’idea della mole, di 2,5 petabyte di materiale frutto di un colossale progetto internazionale guidato dallo statunitense National Institutes of Health, forte di un finanziamento di 300 milioni di ...

“Ho un Tumore” - la confessione choc del vip italiano. Dopo un periodo difficilissimo fatto di terrore e ansia - l’amatissimo personaggio ha deciso di rivelare il suo segreto più doloroso. Fan senza parole : “Ho avuto un tumore, mi hanno operato”. Ha usato queste parole, su Facebook, l’amato vip italiano per rivelare il suo segreto più intimo. Una confessione a cuore aperto. Di quelle che non ti aspetti ma destinate a lasciare il segno. Quando i fan, sul profilo ufficiale del musicista, hanno letto quel lungo post, sono rimasti pietrificati. E chi se lo aspettava che stesse combattendo una battaglia come questa… Ora, però, ha deciso di raccontare ...

Tumore al Pancreas / Si sopravvive di più se la chemio si fa prima dell'intervento : la scoperta fa ben sperare : Tumore al Pancreas, si sopravvive di più se la chemioterapia si fa prima dell'intervento chirurgico. Arriva una scoperta che fa ben sperare e permette un passo in avanti importante.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:30:00 GMT)