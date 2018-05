Tuffi | Grand Prix Calgary 2018 | Cina in grande evidenza nell’ultima giornata di gare

oasport

Barbu chiude quinto della piattaforma, Chiariabini-Tocci sesti nel trampolino 3m.

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nell’ultimadidella tappa di(Canada) del Worlddi, laha dominato la scena nelle finali previste. Nei 3 metri sincro femminili, la coppia Yiwen Chen e Chunting Wu è stata l’unica ad infrangere la barriera dei 300 punti, esibendo un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 71.10 a suggellare la loro prestazione. Alle loro spalle le padrone di casa Ashley McCool e Margo Erlam con lo score di 272.58 e le due statunitensi Carolina Sculti ed Anne Fowler con 255.27. Spettacolo in vasca nella gara dal trampolino 3 metri maschile. Il successo è andato, manco a dirlo, al cinese Jianfeng Peng, autore di uno strepitoso 492.45, a sfiorare il fatidico muro dei 500 punti. Una sequenza diimpressionante, in cui solo il triplo e mezzo ritornato raggruppato non è stato all’altezza della situazione (62.90). Per il resto ...