Trovata auto del duplice omicida del vibonese

Napoli - ruba auto con bimba a bordo : ladro fugge - piccola ri Trovata : Ha ruba to un' auto a Qualiano, nel Napoletano, trascinando fuori dal veicolo la donna che era alla guida, ma non si è accorto che sul sedile posteriore c'era una bambina di un anno e mezzo, figlia della conducente. Il malvivente si è accorto della piccola poche centinaia di metri dopo: ha così abbandonato l' auto appena ruba ta ed è fuggito a bordo di un veicolo guidato dai complici. A ritrovare la bambina sono stati i carabinieri.

Trovata farmacia cinese abusiva : sequestrati 7 mila prodotti - molti non autorizzati dal Ministero : Sostanze sfuse sconosciute, farmaci acquistabili solo con la ricetta medica e anche pillole del giorno dopo nascoste in confezioni di integratori a base di erbe e radici. È quanto hanno trovato e ...

Sassari - investita da auto pirata e Trovata morta in strada : ore prima aveva litigato con il fidanzato : È una cittadina russa di 24 anni, residente a Sassari , la donna investita a Macomer , Nuoro, e trovata morta sulle strisce pedonali nel crocevia tra la via Nenni e il corso Umberto. Al momento l'...

Ancona - neonata Trovata morta in un centro rifiuti : attesa per l’autopsia : Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo della neonata trovata morta nel centro per lo smaltimento dei rifiuti di Casine di Ostra. Verrà prelevato anche il suo Dna per cercare di dare un'identità alla madre e sarà analizzata una busta di plastica macchiata di sangue scoperta vicino al cadavere della piccola.Continua a leggere