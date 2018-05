Trasporto pubblico locale | raddoppia intervallo tra scioperi

Bordoni : impossibile contare sul Trasporto pubblico a Roma : Roma: La precisazione dell’Atac non tranquillizza affatto Roma – Di seguito le parole del coordinatore e capogruppo al Campidoglio di FI, Davide Bordoni. “La precisazione dell’Atac sulla attività di revisione per potenziare i sistemi anti incendio sui bus, su azioni che vanno avanti da mesi e che avrebbero consentito di abbattere del 25% il numero degli incendi nei primi mesi dell’anno, non tranquillizza affatto. ...

Anzaldi : convocare Raggi sulla situazione Trasporto pubblico : Anzaldi: bus in fiamme evidente criticità trasporto pubblico Roma – Di seguito la richiesta di Michele Anzaldi, deputato del Pd, rivolgendosi a Nicola Molteni, presidente della Commissione Speciale della Camera. “Valutare in ufficio di Presidenza di convocare in audizione il sindaco Virginia Raggi sulla situazione del trasporto pubblico a Roma”. Anzaldi: per fortuna incendi non hanno avuto conseguenze su ...

Roma-Liverpool - il piano del Trasporto pubblico verso lo stadio : ROMA - Il Comune di Roma ha pubblicato il piano del trasporto pubblico in vista della gara di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool . Dalle 20,45, all'Olimpico, la semifinale di Champions ...

Roma-Liverpool - il Trasporto pubblico per lo stadio : Divieti di sosta e possibili chiusure al traffico per la semifinale di Champions League che si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool. Su ‘muoversiaroma.it’ viene indicato il piano del trasporto pubblico per raggiungere l’impianto sportivo. Il Foro Italico è servito da: il tram 2 (piazzale Flaminio/metroA-piazza Mancini), dai bus di 23 (Marconi-Ostiense/metro BGarbatella-piazzale ...

Milano. Trasporto pubblico : più servizio per le periferie - più lungo l’orario invernale : A seguito della proroga del contratto di servizio tra Comune di Milano e ATM, l’Azienda di trasporti, in fase di

Roma. Ponte del Primo maggio : gli orari del Trasporto pubblico : Questo l’orario del servizio pubblico dal 29 aprile al 1 maggio a Roma. Domenica 29 aprile normale servizio dei giorni festivi

ATAC - CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM Trasporto PUBBLICO/ Si vota a ottobre - insorge Fassina : CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO: votazioni differite a ottobre per non sovrapporre la tornata elettorale con le votazioni amministrative per i Municipi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Milano : Trasporto pubblico - arrivano nuove linee e prolunga orario invernale : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - linee notturne, potenziamento del servizio nei quartieri di periferia e prolungamento dell’orario invernale. Queste le principali novità della programmazione del trasporto pubblico locale realizzata da Comune di Milano e Atm a seguito della proroga del contratto di serv

Sicilia : Asstra - no tagli a Trasporto pubblico : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Il taglio del 26% sullo stanziamento al trasporto pubblico locale previsto nel nuovo disegno di legge di stabilità esitato dalla Commissione Bilancio dell’ARS (che si aggiunge a quello del 30% della precedente legislatura), assesta un duro colpo al settore, dato che porta la previsione di spesa per il triennio 2018-2020 a soli 115 milioni di Euro”.”Assolutamente insufficienti”, ...

Pavia - cambio di appalto e niente clausola sociale. Prc : "Ora per la prima volta anche nel Trasporto pubblico" : e che si prefigge l'obiettivo di arrivare al controllo del 25% del trasporto pubblico nazionale su gomma, una politica attenta allo sviluppo più su gomma che su ferro quindi e a cui i sindacati ...

Atac e la lettera del Ministero : Roma non resterà senza Trasporto pubblico - per ora : Atac è fallita? Il Ministero dei trasporti ha revocato la concessione di trasporto pubblico? Nulla di tutto questo. Ha creato un vero panico la lettera che il Ministero dei trasporti ha inviato al comune di Roma a...

Verona : Agsm e Amt per illuminazione e Trasporto pubblico a Tirana (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Sono contento di poter ricambiare la straordinaria accoglienza ricevuta un paio di mesi fa a Tirana ‘ ha detto Sboarina-. Sono stati due giorni di lavoro e relazioni davvero proficui, che porteranno frutti importanti per rafforzare il legame tra Verona e Tirana, con vantaggi a livello politico- economico ma anche culturale e turistico. Tirana è una città che sta crescendo velocemente, in cui ...