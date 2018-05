TrainUp arriva a Milano e trasforma la città in una palestra a cielo aperto

huffingtonpost

(Di lunedì 14 maggio 2018) Tenersi in forma, allenarsi all'aria aperta e conoscere nuove persone, senza vincoli di orario, luogo o iscrizioni: è questa l'idea di, l'app che ha conquistato migliaia di sportivi torinesi e oggi si appresta a sedurre anche. A Torino, in diecimila l'hanno scaricata, 2500 gli appassionati di sport che la usano regolarmente, cento i trainer che hanno guidato gli allenamenti tra parchi e percorsi pedonali della città. Dal 19 maggio,sbarca aParco Sempione in una vera e propria. Tante le attività gratuite previste, in collaborazione con i centri sportivi milanesi. Dalla corsa allo yoga, passando per le arti marziali, il nordic walking e il pilates. Una giornata all'insegna dello sport per presentare a, capitale italiana dell'innovazione, l'app mobile per attività "analogiche", un social ...