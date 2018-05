Tra un mese il cantiere in centro Fino a settembre strade chiuse

God of War domina Tra i titoli più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile : God of War è ormai disponibile per PS4 e, sulle nostre pagine, è disponibile una guida che potrà risultare utile a chi vuole godere al meglio dell'ultima avventura di Kratos.Il titolo, come saprete, ha riscosso un grande successo presso la critica e i fan e, una nuova testimonianza di questo apprezzamento, ce la fornisce PlayStation Blog, che ha condiviso i dati relativi ai giochi più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile.Senza ...

Gianfranco Rotondi - chiamatelo NosTradamus : sapeva dell'accordo Lega-M5s un mese fa - cosa aveva scritto : Che un accordo Lega-Movimento 5 stelle ci sarebbe stato lo diceva più di un mese fa Gianfranco Rotondi . Il 29 marzo, infatti, scriveva sul suo profilo Twitter: 'Come tutte le cose che vi ho qui ...

Albergo - biolago balneabile - anfiteatro - torre-palesTra il tutto a 800 euro al mese. Il Comune li affida in via diretta e il segretario si ... : ... una struttura da sogno comprensiva di hotel , biolago balneabile , un'area declinante che si trasforma in un anfiteatro naturale per concerti e spettacoli, una torre di osservazione e per l'...

NVIDIA GeForce GTX 1180 : un nuovo leak conferma le specifiche già Trapelate il mese scorso : Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di un corposo leak che definiva nel dettaglio le specifiche della nuova, potentissima scheda grafica NVIDIA, la GTX 1180. Oggi la scheda è comparsa a sorpresa nel database del celebre portale tecnologico TechPowerUp, che conferma tutte le informazioni già riportate dal precedente leak.Con tutta probabilità la NVIDIA GTX 1180 potrà vantare quindi la bellezza di 13 TeraFlops e sarà realizzata con il processo ...

Musica e arte di sTrada - un mese di eventi con il LongLake Festival : Dalla letteratura all'arte, passando per l'architettura e la scienza, questo Festival vuole far "respirare" le menti del pubblico, in un incontro di parole e mondi. Perché in fondo sono azioni ...

Ambiente : la concenTrazione di CO2 nell’atmosfera ha superato per un mese il picco storico di 410 ppm : L’Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, della Scripps Institution of Oceanography, ha scoperto che la CO2 ha superato per tutto il mese di aprile la concentrazione nell’atmosfera di 410 parti per milione, arrivando a un valore medio di 411,24: la soglia dei 410 ppm – spiega il Washington Post – è un picco storico già superato nel 2017, ma è la prima volta, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, che la ...

Meteo di Maggio : primo mese dell'anno a 40°C - Tra storia e previsione : La previsione dei 2 centri Meteo più importanti del mondo occidentale: quello che diffonde le GFS americane e ECMWF europee, prospettano per l'Europa l'influenza di correnti oceaniche, perciò non ...

Dazi contro Unione europea - Trump rinvia la decisione di un mese : ripartono le Trattative : New York ? Rinvio fino al primo di giugno. La lunga attesa per una decisione sui Dazi si è conclusa alle due di mattina (ora italiana) con un laconico messaggio dalla Casa Bianca, con il...

Fabrizio Frizzi - le foto di Carlotta Mantovan a un mese dalla Tragedia : 'Visibilmente provata' : La prima uscita pubblica dopo la tragedia di Frizzi, scomparso il 26 marzo per emorragia cerebrale a 60 anni, invece, è stata al Palazzetto dello Sport di Roma in occasione di una partita di basket ...

Dazi - Donald Trump concede all'Europa un altro mese per Trattare. Ue nervosa : "Non negozieremo sotto minaccia" : Donald Trump concede all'Europa altri 30 giorni per trattare. Il presidente americano estende al 1 giugno il termine ultimo per l'imposizione dei Dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore e potenzialmente posticipando una guerra commerciale.L'annuncio della Casa Bianca arriva a poche ore dalla scadenza del primo maggio, data inizialmente indicata per l'entrata in vigore di Dazi del 25% ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Roma inconTrano Papa Francesco a un mese dal concerto di Bologna (foto e video) : Vacanza d'amore e cultura per Katy Perry e Orlando Bloom a Roma: la star californiana è arrivata a Roma col fidanzato, la mamma Mary Hudson e il suo manager, per godersi la città a un mese dell'unico concerto italiano del suo Witness Tour previsto a Bologna all'inizio di giugno. La cantante ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco durante un'udienza in Vaticano sabato pomeriggio, in occasione della conferenza internazionale Unite ...

Roma. STrade off-limits per auto e scooter una domenica al mese : Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina. Strade off-limits a Rom per

Roma - sTrade chiuse un giorno al mese : da Prati all'Appia in bicicletta : Quasi 24 chilometri di percorso ciclo-pedonale, 17 strade coinvolte e più di 50 presidi fissi delle autorità per vigilare che le auto non passino. Sono questi i numeri di Via Libera, l'ultimo progetto ...