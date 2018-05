Tour del Cilento | parco nazionale | Oasi WWF | coste bandiere blu e cibi D O P

Giornata Mondiale della Bicicletta : ecco i migliori Tour su 2 ruote per celebrare in vacanza il mezzo ecosostostenibile : Pedalare fa bene, è ecosostenibile ed è espressione di cambiamento. Il 3 giugno 2018 è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita da una risoluzione ONU che invita a festeggiare il mezzo con le 2 ruote, promuovendone l’uso e la consapevolezza. Andare in bici, infatti, consente di fare sport, di osservare meglio ciò che si incontra durante il viaggio, di curare la propria salute fisica e mentale, di risparmiare CO2 evitando di utilizzare ...

AL VIA IL NUOVO Tour 2018 DELLO SPETTACOLO FIRMATO ABOCA 'NON CI SONO PIU' LE QUATTRO STAGIONI' : Appunti di meteorologia ed ecologia agraria per salvare clima e cavoli edito da ABOCA Edizioni, ideale completamento degli spettacoli. La parola chiave diventa "orto" in questo libro ricco di ...

Emma lascia la commissione esterna del Serale per il Tour : il ringraziamento di Maria De Filippi : Emma lascia la commissione esterna del Serale per dedicarsi al tour organizzato per Essere qui. L'artista si è prestata alla sostituzione di alcuni assenti in queste ultime settimane, ma è ora arrivato il momento di tornare ai suoi impegni lavorativi che l'attendono a partire dal 14 maggio. Sono parole di ringraziamento, quelle di Maria De Filippi, che ha voluto ancora una volta ribadire come l'estrema disponibilità di Emma abbia ancora una ...

The Kolors a Verissimo nello Speciale Amici prima del Tour estivo con una curiosità sul loro percorso (video) : The Kolors a Verissimo portano Everytime nello Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi di Stash Fiordispino sono tornati sul palco del talent per raccontare un particolare molto Speciale della loro partecipazione al programma che li ha visti vincitori nel 2015 contro il rapper Briga (qui il video dell'esibizione a Verissimo). Come aveva avuto modo di dichiarare Maria De Filippi, Stash aveva deciso di falsificare i documenti ...

Truck Tour Banca del Cuore 2018 : dal 13 al 15 maggio la città di Cagliari protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da domenica 13 maggio a martedì 15 maggio (domenica dalle ...

Vale 6 - 2 milioni di euro la rarissima Ferrari 250 GT Tour de France del 1957 : ... in particolar modo quando si raggiungono cifre da capogiro, come accade spesso nei casi delle Ferrari più rare, quelle che hanno corso nelle competizioni più famose del mondo a cavallo degli anni ...

Il Trophy Tour ha fatto tappa a Prato in occasione del primo appuntamento di Gioca Volley S3 in Sicurezza : Tommaso Stefani : " Sono onorato di aver toccato con mano la Coppa del Mondo e di averla portata nella teca in questa tappa toscana del Trophy Tour, ma non nascondo che il mio sogno in futuro sarebbe ...

Le date del Tour estivo de Le Vibrazioni : i concerti da giugno a settembre : Sono state annunciate le date del tour estivo de Le Vibrazioni, al via il 1° giugno. Dopo il grande successo dei live nei club, Le Vibrazioni tornano dal vivo in tutta Italia con la leg estiva della loro tournée. L’avventura live del gruppo ripartirà venerdì 1 giugno da Novara (Phenomenon) per proseguire da nord a sud, in tutta Italia, seguendo un fitto calendario. Tante le date già annunciate per l'estate e molte altre quello che man mano si ...

Si conclude a Roma ènergiro - il bikeTour di ènostra che racconta la transizione e la forza delle comunità energetiche : Sabato 12 maggio si conclude a Roma ènergiro, l’originale campagna itinerante per promuovere il modello delle comunità energetiche lanciato da ènostra, Il fornitore cooperativo di elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica che chiude il cerchio tra produzione, risparmio e consumo. Partner dell’iniziativa nazionale Banca Etica, Greenpeace e Retenergie e diverse realtà locali per ciascuna delle dieci tappe. Protagonista della campagna su due ...

Le Vibrazioni hanno annunciato le date del Tour estivo : Al via da giugno The post Le Vibrazioni hanno annunciato le date del tour estivo appeared first on News Mtv Italia.

Milano. Social camper in Tour per diffondere la cultura della prevenzione : Parte da Milano il tour del Social camper, la struttura itinerante che porta tra i cittadini la cultura della prevenzione

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un Dio diventato mortale. Quanta fatica sull’Etna - non è quello del Tour : Il Giro d’Italia non è il Tour de France: ora Chris Froome lo ha davvero capito. Dopo la caduta nella ricognizione della cronometro di Gerusalemme, dopo le difficoltà patite nella lotta contro le lancette in Israele e dopo aver perso secondi preziosi anche sullo strappo conclusivo di CaltaGirone, il keniano bianco non è riuscito a brillare sull’Etna, ha sofferto pesantemente le pendenze che conducevano all’Osservatorio ...

Le date del Mowgli summer Tour 2018 di Tedua dopo le due anteprime di maggio a Milano e Roma : Sono state annunciate le prime date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua, al via a maggio con due speciali anteprime in programma a Milano e a Roma. Il Mowgli summer tour inizierà ufficialmente a giugno, il giorno 9, con un concerto atteso a Treviso. dopo il grande successo registrato con l'album Mowgli – il disco della giungla, certificato disco d'oro e ai vertici delle classifiche di vendita, Tedua annuncia la tournée di concerti in ...

Giuseppe Anastasi : nuove date del Tour 'Canzoni ravvicinate del vecchio tipo' : Già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming Giuseppe Anastasi sarà in concerto il 21 maggio al Bravo Caffè di Bologna , inizio concerto ore 22.00, . E il 27 maggio all'...