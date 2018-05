Torna Focus Tv | preparate il telecomando!

Milano : Torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città - 2 - : ... un focus su fotografia, scienza e Arch itettura a cura di Paolo Rosselli, e ancora il padiglione e-ux Teatrino progettato da Matteo Ghidoni Salottobuono per e-ux Arch itecture e realizzato grazie al ...

Milano : Torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città - 2 - : ... un focus su fotografia, scienza e Arch itettura a cura di Paolo Rosselli, e ancora il padiglione e-ux Teatrino progettato da Matteo Ghidoni Salottobuono per e-ux Arch itecture e realizzato grazie al ...

Milano : Torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città (2) : (AdnKronos) - Amministratori, policy maker, scienziati, filosofi, Arch itetti, scrittori, urbanisti e studiosi di fama internazionale, come Cino Zucchi e Alberto Rollo, si confronteranno per indagare il nesso tra sviluppo sostenibile e inclusivo, trasformazione urbana e cittadinanza. Il programma sar

Milano : Torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città : Milano , 5 apr. (AdnKronos) - torna a Milano la Arch Week , dal 23 al 27 maggio : una settimana di eventi, promossa dal Comune di Milano , dal Politecnico, dalla Triennale, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Con la seconda edizione della manifestazione, per cinque giorni Milano

Milano : Torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città : Un programma di talk, dibattiti, spettacoli e proiezioni prenderà il via giovedì 24 con una lecture pubblica di Jacques Herzog. Dal confronto tra Milano e altre città internazionali, il programma con ...

Imprese - Torna a Roma il 'Dig.Eat' : focus sull'arena digitale - : La manifestazione può essere seguita anche in diretta streaming.La partecipazione all'evento è gratuita e le iscrizioni online si chiuderanno alle 12.00 di mercoledì 9 maggio 2018, sarà comunque ...

Torna Pitti Taste - con un focus su alghe - semi e arbusti : La stazione Leopolda di Firenze Torna a trasformarsi per un fine settimana nel paradiso del made in Italy enogastronomico, con la tredicesima edizione di Pitti Taste. Da sabato 10 a lunedì 12 marzo il salone di Pitti Immagine raccoglierà 400 aziende tra le più prestigiose di tutto il territorio nostrano, offrendo ai visitatori un particolare approfondimento sul tema del Foraging, la raccolta e l’utilizzo in cucina delle piante selvatiche ...