TORINO | TRAPIANTO DI RENE DA SVEGLIO | HA MALATTIA RARA | NIENTE ANESTESIA Molinette

TORINO - paziente ha malattia rara : trapianto di rene da sveglio/ Molinette - intervento perfettamente riuscito : Torino , paziente ha malattia rara : trapianto di rene da sveglio all'Ospedale Molinette . 40enne con Sindrome di Prune-Belly, intervento perfettamente riuscito (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:47:00 GMT)

TORINO - trapianto di reni da donatore dializzato/ Ultime notizie - Molinette : la prima volta in Italia : Per la prima volta in Italia si è proceduto al trapianto di reni tra pazienti dializzati, l'operazione effettuata all'ospedale Molinetti di Torino si è conclusa con successo(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:04:00 GMT)