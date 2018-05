Torino | paziente ha malattia rara | trapianto di rene da sveglio Molinette | intervento

Torino - dottoressa deruba anziano paziente : I carabinieri di Torino Pozzo Strada hanno arrestato per furto aggravato una dottoressa 61enne, medico di base, residente in città. La donna è stata bloccata subito dopo aver rubato 115 euro a casa di ...

Torino - medico di base ruba in casa del paziente : A Torino un medico di base è stato arrestato perché sottraeva soldi ai propri pazienti. La dottoressa era sempre molto disponibile con le persone che aveva in cura, tanto che, cosa rara in questi tempi, andava a trovarli anche a casa, a domicilio, visitandoli sempre con scrupolo. In particolare, la donna aveva preso a cuore un anziano di 85 anni, cui doveva praticare delle iniezioni per una brutta dermatite. Prima di andarsene, però, ...