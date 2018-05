Torino | Festival delle colline torinesi 2018 | programma e date | al via la 23edizione

Presentata la 6a edizione del Festival del giornalismo culturale al Salone del Libro di Torino : Tanta la partecipazione da parte del pubblico e di alcuni dei numerosi sostenitori del Festival, tra cui Andrea Vianello , ex Direttore Rai 3, e Fabio Cappelli , caporedattore cultura e spettacoli ...

A Torino torna il 12 e 13 maggio a Bit of History il festival dell'innovazione e del digitale : L'informatica è una scienza che ha profondamente cambiato le nostre abitudini ed è una grande opportunità per il nostro futuro. Bisogna conoscerne, però, il passato, per comprendere il presente e ...

31' Salone internazionale del Libro di Torino. Dal 10 al 14 maggio "Tra isola e mondo" la Sardegna va in mostra con editoria - festival - ... : ... ciascuno per la propria Regione: Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Che cosa voglio dall'arte: libertà o rivoluzione? E ...

TorinoFilmLab al 71/o Festival di Cannes : TORINO, 7 MAG - Dopo il successo record ottenuto alla Berlinale 2018, che ha visto due film sostenuti da TorinoFilmLab, 'Touch Me Not' e 'The Heiresses', aggiudicarsi i maggiori premi del Festival, ...

Torino Jazz Festival - grande successo di pubblico. Oltre 22mila spettatori : Dimora fissa dei principali spettacoli, dal 26 aprile, sono stati il palco delle OGR, il Piccolo Regio e il Conservatorio Giuseppe Verdi. L'atmosfera positiva del Festival ha esaltato i maestri del ...

Il Torino Jazz Festival illuminato dalle stelle Archie Shepp e Carla Bley : ... e non poteva essere altimenti, visti i tragici incidenti di piazza San Carlo, per diffondersi in tutta la città, una scelta che è stata premiata dalla politica dei prezzi calmierati, con biglietti ...

Al Lovers Film Festival Torino Lgbtqi Visions vince la militanza : ...riuscire a valorizzare l'individuo? La fragile ma fondamentale risposta che ci si è dati riguarda la necessità di continuare a raccontare storie di persone che lottano e soffrono per essere il mondo ...

Lovers Film Festival 33 - a Torino dal 20 al 24 aprile la rassegna LGBTQI : Dal 20 al 24 aprile si terrà a Torino la trentatreesima edizione del Lovers Film Festival, il più antico Festival sui temi LGBTQI d’Europa e terzo nel mondo

Torino Jazz Festival - al via la nuova edizione : ... Frankie hi-nrg mc con Al Jazzeera e Federico Marchesano Trio con Louis Sclavis, la prima italiana di un'artista iconica, Melanie De Blasio, numerosi spettacoli pomeridiani, aperitivi in musica ed ...

Lovers Film Festival : “rivolta colorata” a Torino per il festival cinematografico a tema LGBTQI : Aria di festa, gioia e “rivolta colorata” al Lovers Film festival di Torino, dove il cinema, la fotografia e performance teatrali di sperimentazione e indagine fisica e emotiva hanno cercato di affrontare e mostrarci temi importanti come la rivendicazione e lotta dei diritti della comunità LGBTQI. Il cinema attraverso il suo sguardo critico, indagatore e capace di ribaltare la realtà ha unito in questo Film Fest le voci e le ...

Festival della Psicologia 2018 - Torino : date e info della IV edizione : In programma conferenze, dialoghi e spettacoli, tutti gratuiti, che hanno l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età, formazione e interessi, offrendo strumenti di approfondimento su ...

Torino Jazz Festival 2018 - date e programma : al via la sesta edizione : ... Frankie hi"nrg mc con Al Jazzeera e Federico Marchesano Trio con Louis Sclavis la prima italiana di un'artista iconica, Melanie De Blasio, numerosi spettacoli pomeridiani, aperitivi in musica ed ...

Torino jazz Festival con 250 musicisti : Torino, 28 MAR - Il jazz dei grandi maestri, quello contemporaneo e dei nuovi linguaggi, le produzioni originali, la tradizione del jazz torinese che dialoga con il resto del mondo. C'è tutto questo ...