Torino | donna spazzola il gatto e muore per una crisi d' asma

Torino - ha un attacco allergico mentre spazzola il gatto : muore donna di 38 anni : Daniela Tornincasa ha perso la vita in seguito a uno shock anafilattico mentre spazzolava il gatto di casa.Continua a leggere

Torino - uomo uccide una donna poi tenta il suicidio in un parcheggio : Torino, uomo uccide una donna poi tenta il suicidio in un parcheggio Torino, uomo uccide una donna poi tenta il suicidio in un parcheggio Continua a leggere

Torino - dramma in un parcheggio : uomo uccide una donna e tenta il suicidio : Torino, dramma in un parcheggio: uomo uccide una donna e tenta il suicidio La tragedia a Rivoli, in un parcheggio di via Alpignano. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una coppia separata.Continua a leggere La tragedia a Rivoli, in un parcheggio di via Alpignano. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una […]

Torino - uccide una donna e poi si spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

Torino - dramma in un parcheggio : uomo uccide una donna e tenta il suicidio : La tragedia a Rivoli, in un parcheggio di via Alpignano. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una coppia separata.Continua a leggere

Incidente mortale a Torino - donna di 51 anni travolta da un autocarro : Incidente mortale questa mattina in via Cossa, nei pressi del parco della Pellerina, a Torino. Vittima una cittadina di nazionalità filippina di 51 anni morta dopo essere stata investita da un autocarro...

Incidente mortale a Torino - donna di 51 anni muore investita da un autocarro : Incidente mortale questa mattina in via Cossa, nei pressi del parco della Pellerina, a Torino. Vittima una cittadina di nazionalità filippina di 51 anni morta dopo essere stata investita da un autocarro...

Torino - donna travolta mentre attraversa la strada e trascinata per decine di metri : La vittima, una donna filippina di 51 anni, stava attraversando via Pietro Cossa sulle strisce pedonali. L'autista ha chiamato subito i soccorsi ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.Continua a leggere

Torino - donna trovata morta in strada con un laccio al collo : La vittima sarebbe una donna dell’Est, di mezza età e senza una fissa dimora. Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma l’ipotesi del suicidio resta al momento la più probabile.Continua a leggere

Torino - donna morta su una panchina : aveva un laccio intorno al collo : Una donna sui 50 anni è stata trovata morta, questa mattina a Torino accanto alle panchine di largo Cibrario, sotto la lapide in ricordo delle vittime di piazza Statuto, nei pressi del centro ...

Torino - spara alla moglie malata e si suicida/ Ultime notizie - la donna era affetta da Alzheimeir : Torino, spara alla moglie malata e si suicida: dramma in periferia, un pensionato ha ucciso la compagna malata di Alzheimer e si è poi tolto la vita dopo aver lasciato una lettera(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 01:13:00 GMT)

Trans rifiuta l'operazione - ma per Corte d'appello di Torino ha diritto di essere riconosciuta donna : LEGGI ANCHE 'Noi, genitori di Trans, in piazza per i diritti' 'Finalmente si supera l'illegittimo monopolio di certa scienza psichiatrica sulla vita delle persone Transessuali - continua Schuster - ...

Avv Alexander Schuster * caso trans : corte di appello Torino estromette Ministero e dà giustizia alla donna - : ... "finalmente si supera quello che è stato un illegittimo monopolio della scienza , di certa scienza, psichiatrica sulla vita delle persone transessuali: il giudice deve garantire la dignità e i ...

DONNA INCINTA RESPINTA AL CONFINE CON LA FRANCIA/ Torino - Beauty muore : il marito - 'mi sento vuoto' : DONNA INCINTA RESPINTA al CONFINE con la FRANCIA: la nigeriana Beauty, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo i