Tifosi Juve in festa a piazza San Carlo

Juventus - i Tifosi tornano a far festa in piazza San Carlo : TORINO - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I tifosi bianconeri -poche centinaia - si ...

La Juve vince il settimo scudetto - ma la città resta tiepida : pochi Tifosi in centro : In piazza San Carlo più fotografi e telecamere che sostenitori. Tweet della sindaca Appendino, tifosa bianconera: "Uno dei titoli più sofferti"

Biglietti Roma Juventus / Tifosi bianconeri in rivolta : "I prezzi sono inaccettabili - non ci saremo" : Tifosi della Juventus furibondi per il caro Biglietti: "Contro la Roma non ci saremo. Tariffe inaccettabili". I gruppi organizzati della curva annunciano il loro dissenso con un comunicato. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:49:00 GMT)

Tifosi del Milan profetici : "Poker servito". Sì ma da parte della Juventus : Il Milan di Gattuso ha perso, male, sul campo contro la Juventus di Allegri ma i Tifosi del Diavolo hanno vinto sugli spalti per attaccamento ai colori e soprattutto per la bellissima coreografia ...

Napoli - Tifosi contro la Juventus : striscione con sfottò clamoroso [FOTO] : Tensione sempre più alta quella tra Juventus e Napoli, in particolar modo i tifosi azzurri sono furiosi dopo i nuovi favori arbitrali a favore dei bianconeri, anche la gara contro il Bologna è stata condizionata dalle decisioni dell’arbitro. I tifosi del Napoli hanno deciso di alzare la voce anche prima della gara contro il Torino, “Stagione 2018-2019: a parametro zero sono gli arbitri l’affare vero”. “De Laurentiis compra gli arbitri”, il ...

Juventus - Lichtsteiner dice addio : “Lascio a fine stagione. I Tifosi non ci aiutano…” : Juventus, Lichtsteiner- Stephan Lichtsteiner conferma il suo addio alla Juventus a fine stagione. Il terzino svizzero dirà addio ai colori bianconeri dopo 7 anni. Tanti i ringraziamenti, ma anche una piccola stoccata ai tifosi bianconeri. “GIOCHERO’ ALL’ESTERO…” Queste le parole del terzino svizzero ai microfoni di Sky: “Sì lascio la Juve a fine stagione. Voglio […] L'articolo Juventus, Lichtsteiner dice ...

Adesso esplode la “Polveriera” Juve : i fischi dei Tifosi - lo sfogo di Allegri e l’addio (anticipato) di Lichtsteiner : Altro che clima scudetto: la Juventus è sempre più vicina alla vittoria del settimo titolo consecutivo, eppure l’atmosfera che si respira a Vinovo è tutt’altro che positiva. La partita di ieri sera contro il Bologna ha gettato nuove ombre sugli arbitraggi che continuano, ogni weekend, a favorire la Juventus negli episodi chiave: restano infatti grandi dubbi sulla mancata espulsione di Rugani al 28° minuto del primo tempo in occasione ...

Napoli-Torino - i Tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro la Juve : Napoli-Torino- Il Napoli non molla il sogno scudetto nonostante l’enorme montagna da scalare. Il prossimo match casalingo contro il Torino vedrà i tifosi napoletani dare il via ad una contestazione contro il sistema e contro la classe arbitrale. Una sorta di panolada arricchita da cori e indici puntati contro la Juventus. nuovo coro contro I […] L'articolo Napoli-Torino, i tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro ...

La Juventus fa gli auguri a Bonucci - i Tifosi si dividono : TORINO - 'Sette stagioni insieme. Sei Scudetti. Tre Coppe Italia. Tre Supercoppe. E momenti indimenticabili. auguri, Leonardo Bonucci!'. Un post per alcuni inatteso, per altri assolutamente normale e ...

Inter-Juve - Antonello : 'Eurofiguraccia - usati due pesi e due misure. Club e Tifosi meritano rispetto" : Pochi minuti per cambiare tutto, nella lotta scudetto e in quella per la Champions League. Prima il rocambolesco gol del 2-2, poi il 2-3 di Gonzalo Higuain: Inter-Juventus è stata una partita dalle ...

Inter-Juve - se i Tifosi esagerano : quanti insulti su Instagram : Bella vittoria ragazzi! Ora godiamoci la Pasqua e poi testa al derby! ???? #amala #DS21 @inter Un post condiviso da Davide Santon , @dsanton21, in data: Mar 31, 2018 at 10:54 PDT I social danno voce a ...

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Juventus - Barzagli / "I Tifosi non ci hanno contestato. Ora deve venire fuori la nostra voglia di vincere" : Juventus, Barzagli: il difensore bianconero ci tiene a sottolineare che i tifosi ieri non hanno contestato i calciatori. Ora però deve emergere la voglia del gruppo di continuare a vincere.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Inter - Candreva 'Juve arrabbiata - vinceremo per i nostri Tifosi' : MILANO - Battere la Juventus sabato sera a San Siro, per l'Inter, è quasi paragonabile alla vittoria di un titolo. Primo per l'eterna rivalità tra le due società, secondo per la spinta emotiva che ...