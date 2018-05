Tesoro | BTP Italia | al via la tredicesima edizione

Tesoro : domani nuovo Btp Italia : Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale ...

Tesoro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Teleborsa, - Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più ...

Italia : Tesoro - rendimenti poco mossi nell'asta di BTP : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato BTP per 6,75 miliardi di euro, all'estremo superiore del range offerto. Il titolo con scadenza 2021 ha registrato un rendimento dello 0,07%, +0,02% rispetto al dato precedente, ...

Tesoro - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu : Teleborsa, - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu in occasione della quale il Tesoro ha collocato titoli per oltre 9 miliardi di euro. Sul BTP decennale il rendimento si è attestato all'1,...

Tesoro colloca oltre 3 - 7 miliardi di CTZ e BTP indicizzati : Il Tesoro ha raccolto oltre 3,7 miliardi di euro collocando CTZ e BTP indicizzati all'inflazione. Lo comunica una nota del Ministero dell'Economia e Finanze , MEF,

Italia : Tesoro colloca 3 - 7 miliardi in Ctz e Btp indicizzati : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato oltre 3,7 miliardi di euro in Ctz e Btp indicizzati. Il primo titolo, con scadenza 2020, è stato collocato per 2 miliardi a un rendimento del -0,275%, -5 punti base sull'asta ...

Tesoro : fino a 9 - 25 miliardi di euro di CCTeu e BTP in asta fine mese : Teleborsa, - Il Tesoro offrirà fino a 9,25 miliardi di euro di titoli di Stato nell'asta di fine mese, prevista per venerdì 27 aprile. Il Ministero dell'Economia collocherà CCT settennali per un importo nominale compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro, BTP quinquennali per un importo compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi e BTP decennali per un importo ...

Tesoro annuncia un nuovo Btp Italia a 8 anni : Arriva un nuovo Btp Italia a 8 anni. Il Tesoro ha annunciato la nuova emissione con scadenza a 8 anni, scelta 'per assicurare dei rendimenti reali che non siano negativi come accadrebbe con una ...