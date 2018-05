Tesla | una Model S si schianta contro camion pompieri L’Autopilot era inserito?

Tesla - Da Nikola Motors una causa da due miliardi di dollari : La Tesla è stata citata in giudizio dalla Nikola Motors per oltre 2 miliardi di dollari di danni. La startup di Salt Lake City ha accusato la Casa di Elon Musk di aver violato i brevetti del Nikola One, il camion a idrogeno da 1.000 CV che l'azienda punta a lanciare sul mercato entro il 2021.Due miliardi di danni. Nel novembre del 2017 la Nikola inviò una lettera alla Tesla sottolineando tutte le caratteristiche comuni tra i due progetti, alcune ...

Uomo conduce una Tesla con il pilota automatico ma gli ritirano la patente Video : 2 Un Uomo in Gran Bretagna si è messo alla guida di una #Tesla utilizzando soltanto i comandi del pilota automatico, l'Uomo è stato, tuttavia fermato dalla polizia e ha dovuto subire cattive conseguenze. Bhavesh Patel, il signore che era alla guida dell'autovettura, ha dovuto subire il ritiro della #patente. Ma usare il pilota automatico sella propria auto non è vietato, di conseguenza la domanda che molti si sono fatti è come mai ...

Uomo conduce una Tesla con il pilota automatico ma gli ritirano la patente : Un Uomo in Gran Bretagna si è messo alla guida di una Tesla utilizzando soltanto i comandi del pilota automatico, l'Uomo è stato, tuttavia fermato dalla polizia e ha dovuto subire cattive conseguenze. Bhavesh Patel, il signore che era alla guida dell'autovettura, ha dovuto subire il ritiro della patente. Ma usare il pilota automatico sella propria auto non è vietato, di conseguenza la domanda che molti si sono fatti è come mai il signor Bhavesh ...

Tesla - sospesa per una settimana la produzione della Model 3 – FOTO : Lo si era detto più volte, negli ultimi tempi che la produzione del Modello più “popolare” di casa Tesla era in una fase critica. Ritardi, volumi insufficienti e quant’altro. Così Elon Musk ha deciso di prendere il toro per le corna e fermare momentaneamente le linee di montaggio della fabbrica californiana di Fremont per una settimana, eventualità già prevista da una precedente pianificazione. In una nota, Tesla ha ...

Dopo Marte - Tesla e Hyperloop Elon Musk ha un nuovo progetto : starebbe fondando una media company : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...

Tesla - A Ginevra c'è anche una Model 3 : Sebbene la Tesla non sia presente in via ufficiale al Salone di Ginevra, alcuni brand hanno esposto delle vetture del marchio californiano, compresa una Model 3. Nonostante la compatta elettrica non sia ancora disponibile in Europa, la Caresoft ha portato un esemplare della quattro porte da Chicago per mostrare ai clienti del Vecchio Continente i propri servizi. Negli ultimi mesi, infatti, l'azienda statunitense ha acquistato, sborsando cifre ...