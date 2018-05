Teramo al Voto | ecco i 7 candidati per la carica di Primo Cittadino

abruzzo24ore.tv

: ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 31 COMUNI AL VOTO IN ABRUZZO, FARI PUNTATI SU TERAMO - abruzzoweb : ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 31 COMUNI AL VOTO IN ABRUZZO, FARI PUNTATI SU TERAMO - mrk4os : Per fortuna che voto a Spoltore, xkè per Teramo ho visto candidarsi gente che voi umani... ma che v sat ammattit tutt quind?? - cittaquotidiano : Teramo al voto: entro sabato la presentazione delle liste -

(Di lunedì 14 maggio 2018)- Domenica 10 giugno si torna alper il rinnovo dell'amministrazione del comune di, a correre per ladisono 7 iaffiancati da un totale di 17 liste. Candidato del Centrodestra è Giandonato Morra appoggiato dalle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Popolo della Famiglia e le liste civiche “Futuro In” e “Oltre” Candidato per il Centro Mauro Di Dalmazio che è appoggiato dalle liste: Al centro pere Azione Politica. Candidato per il centrosinistra Gianguido D’Alberto che corre per le liste del PD,3.0,Vive e Insieme Possiamo. Il Candidato Giovanni Cavallari correrà con la sua lista “Bella”. Candidato a sindaco Cristiano Rocchetti per il Movimento 5 Stelle, Candidato Alberto Covelli appoggiato dalle liste “Popolari con” e “Abruzzo Insieme”. Ed infine l'unica candidata ...