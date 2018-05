Tennis | via agli internazionali Roma 2018 Così il “grande show” da oltre 30 milioni di

Tennis - dopo i sorteggi via agli Internazionali d'Italia : Testa di serie numero uno del torneo è Rafa Nadal mentre la testa di serie numero due è Alexander Zverev, che l'anno scorso proprio sul campo centrale di Roma battè il campione maiorchino. Nel tabellone femminile...

DIRETTA MADRID OPEN 2018 / Live Nadal Thiem streaming video e tv - via al primo match! (Tennis - oggi) : DIRETTA MADRID OPEN 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:00:00 GMT)

La via la Sant'Efisio Cup - il torneo internazionale di Beach Tennis : al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo : A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci , numero 23 al mondo, in coppia con il venezuelano Ramon Guedez , 18, . Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Tennis - a Montecarlo forfeit di Krajinovic. Lorenzi debutto rinviato : Per classifica, sono entrati Fabio Fognini, 20 del mondo, semifinalista qui nel 2013 e Paolo Lorenzi, 57. Il ligure troverà il qualificato bielorusso Ilya Ivashka al primo turno e poi il vincente tra ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi spazza via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno : Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Nel primo set, dopo i primi game ...

Coppa Davis : Seppi-Pouille alle 11 - 30 via a Italia-Francia a Genova - SuperTennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Camila Giorgi batte in due set Silvia Soler Espinosa e passa al secondo turno : Comincia bene per i colori azzurri il torneo WTA Premier di Charleston, negli USA: la nostra Camila Giorgi supera in due set la qualificata iberica Silvia Soler Espinosa e strappa il pass per il secondo turno. Il punteggio finale recita 6-1 6-4 in 69 minuti per la marchigiana, che al secondo turno affronterà l’australiana Daria Gavrilova, numero 11 del seeding. Nel primo set l’azzurra inizia male, cedendo il servizio in apertura, poi ...