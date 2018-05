Tennis | Internazionali Roma 2018 | torneo maschile Sky Sport e Tv8 | donne SuperTennis

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Dopo l’antipasto di ieri gli Internazionali d’Italia Roma 2018 entrano nel vivo. Oggi sarà una ricca giornata per i colori azzurri perché scenderanno in campo ben dieci italiani, tra singolare e doppi. Fabio Fognini avrà l’onore di aprire la sessione serale contro il francese Gael Monfils, in una sfida che si preannuncia piena di colpi spettacolari e divertenti. In campo maschile toccherà anche alle wild card Marco Cecchinato, ...

Internazionali d'Italia 2018/ Roma - streaming video e diretta tv : orario delle partite (Tennis - oggi) : diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, prende il via il torneo di tennis al Foro Italico, nello straordinario scenario di Roma. Si gioca sempre sulla terra rossa(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 02:00:00 GMT)

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di domenica 13 maggio. Impresa Sonego - eliminati Wawrinka e Ferrer : Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis. Prima giornata per il tabellone maschile che ha aperto le danze con ben cinque incontri mentre al femminile si partirà domani. Si sono completate anche le qualificazioni. Già raccontata l’Impresa di Lorenzo Sonego contro il francese Adrian Mannarino: ora l’azzurro affronterà il tedesco Peter Gojowczyk che ha a sorpresa eliminato ...

Tennis - dopo i sorteggi via agli Internazionali d'Italia : Testa di serie numero uno del torneo è Rafa Nadal mentre la testa di serie numero due è Alexander Zverev, che l'anno scorso proprio sul campo centrale di Roma battè il campione maiorchino. Nel tabellone femminile...

Tennis - Internazionali d'Italia : forfait Kvitova : ROMA - Petra Kvitova , vincitrice ieri a Madrid, salterà gli Internazionali di Roma. La 28enne ceca, attualmente in decima posizione nel ranking Wta, ha accusato una infiammazione all'articolazione ...

'Terra di conquista' : oggi in edicola con Il Messaggero l'inserto sugli Internazionali di Tennis 2018 : E, naturalmente, il portale sport.ilMessaggero.it/tennis offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle sfide del torneo.

Internazionali - al Foro Italico il Tennis incontra la creatività : nelle lounge quadri e arte del design : Non solo tennis al Foro Italico. A tinteggiare di creatività gli Internazionali 2018 ci pensano l'arte e il design che collegano sport e creatività nelle opere coloratissime e originali della mostra 'Twiner#6 - Liveline. che si inaugura oggi ed è ospitata nelle lounge del Corporate Hospitality del torneo. E non solo: l'...

Internazionali Tennis Roma 2018 : il sorteggio del tabellone : ... "Studio tennis" alle 19 e alle 22, martedì 15 maggio dalle 12 alle 23.30 , "Studio tennis" alle 20.30 e alle 23, mercoledì 16 maggio dalle 12 alle 19 , dalle 18.50 alle 21 su Sky Sport 3 HD, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini-Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...

Internazionali Tennis Roma 2018 in tv : date - orari e programmazione Tv8 Video : Nel fine settimana inizieranno gli Internazionali di tennis a Roma, il torneo più importante a livello internazionale che si disputa in Italia. A re le date dell'edizione 2018, gli orari principali e dove vedere le partite del torneo maschile e femminile in diretta tv, con la speciale programmazione di Tv8. Mancano ormai soltanto pochi giorni all'evento più atteso dagli appassionati di tennis. Uno dei grandi favoriti per il successo finale è ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e una tradizione casalinga sfavorevole da sfatare : Nemo propheta in patria: lo sa bene Fabio Fognini, che a Roma non è mai riuscito a giungere in fondo agli Internazionali di Tennis. Ultima delusione lo scorso anno, quando, dopo aver compiuto l’impresa, eliminando lo scozzese Andy Murray, ha perso agli ottavi contro il tedesco Alexander Zverev, esploso proprio nel torneo capitolino, vinto poi in finale contro il serbo Novak Djokovic. Nel 2016 l’eliminazione al primo turno contro ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : date - orari e guida completa : Sulla terra rossa Romana si ritroveranno molti tra i più forti giocatori del mondo: dal n.1 della classifica Atp Rafa Nadal al vincitore dell'anno scorso, Alexander Zverev, passando per gli italiani ...