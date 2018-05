Tennis | in contro tra Binaghi e Camila Giorgi | l’azzurra potrà tornare a giocare in Fed

Internazionali Tennis - chi vincerà : Nadal contro tutti. La guida di GQ : Rafa Nadal e a seguire tutti gli altri. Gli Internazionali di Tennis di Roma 2018 sono pronti a entrare nel video con la settimana che dal 14 al 20 maggio laureerà il campione di quest’anno. Il maiorchino è il favorito numero 1 per la vittoria finale, il più forte del mondo sulla terra rossa, ma attenzione a dare per scontato il suo successo. Nadal ha infatti appena interrotto una striscia vincente su questa superficie di 50 set ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Camilla Rosatello sotto di un set contro Kaia Kanepi - in campo Roberta Vinci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...

Tennis : Wawrinka subito contro Johnson : -Stan Wawrinka , ATP 25, non avrà un rientro semplice alle competizioni. Al primo turno del Masters 1000 di Roma, il vodese dovrà affrontare Steve J...

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini contro Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...

Tennis - Madrid Thiem interrompe la striscia record di Nadal. è finale contro Anderson : 8 del mondo, che nell'altra semifinale ha avuto la meglio in tre set del serbo Dusan Lajovic, piegato con il punteggio di 7-6 , 7/3, , 3-6, 6-3. Anderson è una 'bestia nera' per Thiem che ci ha perso ...

Tennis. Continua il sogno del sanremese Gianluca Mager in Provenza : oggi il quarto di finale contro Tomic - ore 15.30 - : oggi pomeriggio , ore 15.30, è tutto da seguire il quarto di finale contro l'australiano Tomic , numero 243 al mondo, con una semifinale alla portata che potrebbe fare sognare Mager nel primo match ...

Tennis - a Madrid Sharapova ok. Djokovic si ritrova contro Nishikori : Tennis I risultati in diretta Novak Djokovic rivede la luce. Il serbo numero 1 al mondo ha battuto al primo turno in due set Kei Nishikori 7-5 6-4 nel Masters 1000 di Madrid , 6.200.860 euro, terra, . Nole ha confermato la tradizione favorevole nei confronti del giocatore di ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratuiti : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell'edizione napoletana di “Tennis & Friends”, che si è tenuta nel fine settimana nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del “Tennis Club Napoli”

Tennis - ATP Monaco 2018 : trionfa Alexander Zverev. Vittoria nel derby tedesco contro Kohlschreiber : Il derby tedesco nella finale dell’ATP di Monaco di Baveria premia il giocatore più in alto in classifica. Alexander Zverev si impone con un doppio 6-3 su Philipp Kohlschreiber, numero 34 del mondo, in un’ora e dodici minuti di gioco. Per il numero tre del mondo si tratta di un bis sulla terra rossa bavarese, visto che ci aveva già vinto lo scorso anno. In totale per “Sascha” sono setti i titoli in carriera, ma questo è ...

