Teatro della Pergola | Cardin festeggia il 70esimo anniversario della carriera con Dorian

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO : ALZHEIMER - VENERDÌ 25 MAGGIO AL Teatro DEL CASIN' L'EVENTO CULTURALE E ... : La demenza è la malattia neurologica degenerativa più frequente nel mondo occidentale che coinvolge di regola la popolazione anziana e che sta presentando negli ultimi decenni un importante aumento ...

Opificiodellarte - il femminicidio al centro del XII Festival di Teatro Giovani : Dalle 21 di questa sera, 11 maggio, avrà inizio il XII Festival di Teatro Giovani presso il Teatro di Opificiodellarte a Biella. La rassegna si aprirà con due spettacoli molto interessanti e intensi per le tematiche che affrontano. Ad aprire la manifestazione lo spettacolo dal titolo "Ferite a morte". Tratto dall'omonimo libro di Serena Dandini, lo ...

Questa sera alle 21 al Teatro della Visitazione “I Colori Maturano la notte” : I Colori Maturano LA NOTTE – Confessioni di una diversa Alda Merini Marzia Ercolani Voce e corpo narrante Stefano Scarfone Musiche originali “Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono nate lì le mie più belle amicizie. I matti son simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuori, nel mondo. I dementi li ho incontrati dopo, quando sono ...

Milano - Daverio nel cda della Scala : «Giusto esportare il Teatro in altre città» : Era l'ottobre del 2008 quando il regista Pier Luigi Pizzi lo chiamò alla Scala per interpretare Njegus, la voce recitante della Vedova allegra di Franz Lehar. Philippe Daverio, intellettuale per ...

'Caveman - l'uomo delle caverne' torna al Teatro della Luna di Milano : Caveman, l'uomo delle caverne è uno spettacolo dedicato alle coppie in procinto di sposarsi, ovvero che stanno per sposarsi o convivere, o magari si trovano già alla cosiddetta crisi del settimo anno. La comicità di Colombi in Caveman si basa essenzialmente sulle differenze tra uomo e donna, sui loro diversi modi di approcciare la vita e sulle varie sfaccettature con le quali ciascuno dei due sessi quotidianamente si confronta con l'altro. ...

Il Teatro Stabile di Torino diventa Wonderland - ecco il cartellone della stagione 2018/19 : Presentato il cartellone della stagione 2018/2019 del Teatro Stabile di Torino diretto da Valerio Binasco. 67 spettacoli di cui 17 produzioni, 32 spettacoli ospiti e 18 titoli programmati per "Torinodanza".Continua a leggere

Si conclude domani sera alle 20 e 30 con il gran gala' delle premiazioni la seconda edizione del festival nazionale della legalità Teatro ... : ... ha registrato dal debutto una costante crescita di attenzione e partecipazione al teatro Garibaldi per le gli spettacoli pensati per coinvolgere la città in una riflessione condivisa sul tema della ...

Torna il 'Teatro della Scuola' : 26 spettacoli con oltre 1000 studenti in scena : Agli spettacoli teatrali partecipano infatti anche le famiglie, gli amici e molti cittadini interessati a vedere sul palco tanti piccoli talenti del teatro amatoriale. Da qui la nostra convinta ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO Teatro ROMANO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Al Teatro Genovesi di Salerno la finalissima della decima edizione del Festival Nazionale "Teatro XS" : Di seguito gli spettacoli andati in scena al Teatro Genovesi di Salerno: la Compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia con lo spettacolo "Il profumo delle rose" di Chiara Giribaldi e la regia di Gino ...

Vegan Rock Musical : Una delle compagnie di musical e Teatro della Capitale da seguire : Vegan Rock musical: Una delle compagnie di musical e teatro della Capitale da seguire The post Vegan Rock musical: Una delle compagnie di musical e teatro della Capitale da seguire appeared first on PinkRoma.

Enna Seconda edizione festival nazionale della legalità Teatro scuola Tale'Tale'Talia - al Teatro Garibaldi di Enna dal 2 al 5 maggio. : La sera, sempre al Garibaldi, presentati dall'attrice ennese Lorenza Denaro, spettacoli ed eventi sul tema portati in scena da compagnie teatrali professioniste. Due gli eventi fuori dal cartellone ...

Conferenza stampa presentazione II edizione Festival nazionale della legalità Teatro scuola Tale' Tale' Talia. : Saranno presenti la presidente dell'associazione l'Alveare Caterina Polopoli, il direttore del Festival Paolo Patrinicola, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e l'assessore agli spettacoli Francesco ...