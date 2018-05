Tassi USA | Mester | forza economia consente altri rialzi

Per Bullard - Fed - Tassi d'interesse Usa già sulla neutralità : "L'economia sta funzionando abbastanza bene adesso", ha aggiunto. Per Bullard, che nel 2018 non è membro votante del Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della Fed che si occupa di ...

Trump fa schizzare petrolio sopra $71 - Tassi Bond Usa oltre il 3% : Jamie Dimon, AD di JP Morgan , sostiene che visti l'offerta di debito Usa che inonderà il mercato primario, il rafforzamento dell'economia, il surriscaldamento dell' inflazione e il ciclo di strette ...

Nuova crisi in Argentina - Tassi al 40% : fondi pensione Usa tremano : Con un'inflazione a 12 mesi al 25,4% , dati di marzo, , tra i livelli più alti al mondo , la potenza sudamericana farà fatica ad attrarre investimenti. Secondo Goldman Sachs la banca centrale ...

Borse tese per report lavoro Usa - volatilità e Tassi Bond al 3% : ... vale meno di 49 punti base, , con il titolo a due anni che rende ormai quasi il 2,5% in Usa, lancia un segnale di un rallentamento dell'economia . L'appiattimento della curva sotto lo 0,5%, spesso ...

Tassi USA al 3% - gestore : mercati non hanno nulla da temere : ... l'appiattimento della curva dei rendimenti e il surriscaldamento dell' inflazione hanno giocoforza alimentato la tensione in vista della prossima riunione di politica monetaria della Fed . Ora il ...

Il Pil Usa cresce più delle attese - +2 - 3% - : i mercati scommettono su Tassi in rialzo a giugno : Nel complesso, comunque, si tratta di dati solidi anche se smentiscono la profezia fatta lo scorso febbraio dal presidente della Fed, Jerome Powell, di un'economia più forte rispetto a dicembre. Ma, ...

Bce - Draghi : crescita Eurozona rimane solida e diffusa. Tassi invariati : La crescita dell'Eurozona dà segnali di 'moderazione' ma rimane coerente con le prospettive di ripresa dell'inflazione. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ...

La profezia della «curva dei Tassi» : ?l’economia Usa rallenta : Gli aruspici esaminavano le interiora degli animali per prevedere il futuro. In tempi più moderni c’è chi cerca di leggere l’ignoto nei fondi di caffé. Anche oggi i mercati finanziari hanno il loro «fondo di caffè»:?si tratta della cosiddetta «curva dei rendimenti». E negli Stati Uniti inizia a lanciare un sinistro presagio: rallentamento economico. Ma non tutti concordano...

Tassi USA - Kaplan - Fed Dallas - vede rallentamento rialzo tassi : Altri due rialzi dei tassi e poi si rallenta . E' il percorso della stretta monetaria descritto dal governatore della Federal Reserve Bank di Dallas, Robert Kaplan . Per il banchiere, "il 2018 ...

Usa - il presidente della Fed Powell : 'L'aumento dei Tassi sarà graduale' : Secondo il Chairman la crescita dell'economia Usa procede con un 'passo solido' e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà 'graduale'. Alzarli troppo lentamente 'potrebbe rendere necessarie strette ...

USA - Powell conferma : "l'aumento dei Tassi sarà graduale" : La Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi di interesse in modo graduale ma costante alla luce del miglioramento dell'economia statunitense

USA - Powell conferma : "l'aumento dei Tassi sarà graduale" : Secondo il Chairman la crescita dell'economia USA procede con un "passo solido" e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà "graduale". Alzarli troppo lentamente "potrebbe rendere necessarie strette ...

Per Bullard - Fed - non necessari nuovi aumenti dei Tassi Usa : Per Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie, fino al 2019, "l'attuale impostazione della politica ...

Parte la rivoluzione Usa sui Tassi : incognita volatilità sui mutui : La linea scelta dagli Stati Uniti per pensionare il Libor con un tasso che si basa su scambi di denaro garantiti da collaterale (secured) non è univoca e soltanto la Svizzera, con il suo Saron (Swiss Average Rate Overnight), si è mossa finora in questa direzione. Intanto nell’area euro si procede su due binari paralleli...