Taekwondo | Vito Dell’Aquila si conferma un talento cristallino Ora il passaggio

Taekwondo - Europei 2018 : l’Italia è viva! Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo brillano a Kazan. Il ricambio generazionale è in atto : L’Italia del Taekwondo è viva e dispone di ampi margini di crescita. Gli Europei 2018 a Kazan (Russia) hanno espresso una Nazionale decisamente all’altezza degli avversari nel panorama continentale. Il ricambio generazionale inizia a dare i suoi frutti e le due medaglie di bronzo conquistate da Vito Dell’Aquila (-54 kg) e Daniela Rotolo (-67 kg) hanno confermato il rendimento di due anni fa a Bruxelles, ma l’età media ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito Dell’Aquila splendido bronzo ma con rimpianti - buone le prove di Daniel Lo Pinto e Martina Corelli : La prima medaglia italiana agli Europei 2018 di Taekwondo reca la firma di Vito Dell’Aquila. Il giovane fuoriclasse azzurro ha conquistato il bronzo nella categoria -54 kg a Kazan (Russia), ma il metallo poteva essere persino più prezioso per l’enfant prodige del Bel Paese e i rimpianti per la finale sfumata di un soffio accompagnano una prestazione ugualmente da incorniciare. Dell’Aquila ha letteralmente spazzato via il serbo ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito Dell’Aquila - che beffa! Semifinale dominata - poi ammonizioni letali. E’ bronzo : Beffa atroce per l’Italia del Taekwondo agli Europei di Kazan (Russia). Vito Dell’Aquila, approdato con facilità disarmante in Semifinale nella categoria -54 kg (non olimpica), è stato sconfitto dallo spagnolo Adrian Vicente quando aveva il match in pugno. Dopo un avvio molto equilibrato, con i due contendenti in perfetta parità sul 10-10, il giovane talento pugliese, già medaglia di bronzo ai Mondiali 2017, ha letteralmente preso il ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito dell’Aquila è un TORNADO! Spazza via tutti - è in semifinale! Medaglia sicura! : Vito Dell’Aquila sfavillante nella prima giornata degli Europei 2018 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Kazan (Russia). L’azzurro ha confermato le speranze della vigilia, mettendo in mostra una superiorità schiacciante contro i suoi primi due avversari nella categoria -54 kg e regalandosi già una Medaglia certa. Dell’Aquila ha letteralmente demolito al primo turno il serbo Kuburovic, sconfitto con un prorompente 42-0 che ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - Vito Dell’Aquila già nei quarti! Subito out Flecca e Nicoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata Subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - Vito Dell’Aquila a caccia dell’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati ...

Taekwondo - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Vito Dell’Aquila la punta azzurra - Daniela Rotolo outsider di lusso : Una squadra da battaglia si presenterà a Kazan per andare a caccia delle medaglie e dare linfa al ricambio generazionale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra giovedì 10 e domenica 13 maggio la Russia sarà il teatro degli Europei 2018, una competizione che vedrà all’opera tutti i migiliori interpreti continentali della disciplina, pronti a contendersi le medaglie fino all’ultima stilla di sudore. L’Italia con i suoi 14 ...

Taekwondo - President’s Cup 2018 : splendido secondo posto di Vito Dell’Aquila nei -54 kg! Puliafito e Sturari sul podio tra le Junior : La terza giornata di gare del World Taekwondo President’s Cup, in corso di svolgimento ad Atene, regala la prima gioia azzurra tra i Senior. Vito Dell’Aquila conquista il secondo posto nei -54 kg e ottiene così anche il pass diretto di qualificazione per gli Europei di Kazan, che inizieranno il 10 maggio. Il 17enne azzurro è stato autore di un grande torneo, in cui ha aperto con la vittoria per 12-6 sul greco Liapis, e poi ha superato in ...

Taekwondo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Medaglie in palio in 8 gare - Vito Dell’Aquila fa sognare l’Italia : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Taekwondo. Gli eventi che assegneranno le Medaglie olimpiche saranno 8, suddivisi in parti eguali tra uomini e donne con quattro categorie di peso a testa. Gli uomini gareggeranno nelle categorie -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg, mentre le donne si batteranno nelle categorie -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi ...

Taekwondo - German Open 2018 : Vito Dell’Aquila fenomenale! Che dominio ad Amburgo! Terzo posto per Martina Corelli - due podi anche tra i Junior : Fenomenale Vito Dell’Aquila. Il 17enne enfant prodige del Taekwondo domina nel German Open 2018, portando a casa una vittoria schiacciante nella categoria -54 kg e bissando il trionfo conseguito di recente nell’Egypt Open. Dell’Aquila ha prevalso nel primo turno ad Amburgo contro l’atleta di Taipei Hao Chen Hsu, sconfitto 33-13, per poi ripetersi con un netto 28-0 in semifinale contro il tedesco Daniel Chiovetta e ...

Taekwondo - German Open 2018 : Vito dell'Aquila a caccia della vittoria ad Amburgo. Antonio Flecca e Cristina Gaspa puntano al podio : dell'Aquila a soli 17 anni si appresta a diventare il punto di riferimento del ricambio generazionale del Taekwondo in Italia e attualmente è già a pieno titolo tra i migliori al mondo nella sua ...