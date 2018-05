Swansea | più emoji che gol | la stagione disastrosa di Renato Sanches

sport.sky

: UFFICIALE: Ki lascia lo Swansea, ma il Milan ora è più lontano - NapoliInsider : UFFICIALE: Ki lascia lo Swansea, ma il Milan ora è più lontano - CiaoCalcio021 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Ki lascia lo Swansea. Ma il #Milan oggi è più lontano - cmdotcom : UFFICIALE: #Ki lascia lo Swansea. Ma il #Milan oggi è più lontano -

(Di lunedì 14 maggio 2018) ... il connazionale Carlos Carvalhal - non è pronto per la Premier, e ha smesso di imparare quando ha lasciato il Benfica per trasferirsi in una delle migliori squadre del mondo come il Bayern". La ...