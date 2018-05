Svizzera | in 2016 salario medio a quota 6 500 franchi 2

meteoweb.eu

: In #Svizzera nel 2016 c’erano circa 329 000 posti a salario basso, ovvero un livello di remunerazione inferiore ai… - statsvizzera : In #Svizzera nel 2016 c’erano circa 329 000 posti a salario basso, ovvero un livello di remunerazione inferiore ai… - ticinonews : Salario mediano di 6'502 franchi nel 2016 - TomasBXL : RT @statsvizzera: Nel 2016 il #salario mediano in #Svizzera ammontava a 6502 franchi lordi al mese. Il 10% dei #dipendenti meno remunerati… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) (AdnKronos/ats) – Cresce inoltre nel sistema salariale l’importanza dei bonus: quasi un dipendente su tre (32%) ha percepito nelcontribuiti annuali che si aggiungono alfisso di base. L’ammontare del bonus è inoltre maggiore nei rami con retribuzioni elevate. L’Ust indica anche che ilmediano dei dipendenti svizzeri è più elevato (6.808) di quello versato ai loro colleghi stranieri (5.893). Globalmente questa differenza si ritrova in tutte le categorie di permessi di soggiorno: per i posti che non comportano responsabilità gerarchiche ilè di 6.190per gli svizzeri, 5.694 per i frontalieri e 5.161 per i dipendenti stranieri con permesso di dimora. La situazione si capovolge se si prendono in esame le posizioni gerarchiche superiori, che richiedono elevate responsabilità: 10.136 per gli svizzeri, 10.750 per i ...