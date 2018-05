Sul tavolo dei veti bruciato Di Battista. Salvini e Di Maio pronti come vice premier Governo - il piano in sei punti : Durissimo braccio di ferro sul nome del capo del governo. Trattativa nella notte: il tandem tra i leader per favorire un «nome terzo»

Tavolo M5S-Lega : Sul contratto ancora non si chiude. E rispunta l’ipotesi di un premier politico : Sul contratto di governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...

Governo M5S-Lega - tavolo Sul contratto<br>Di Maio : "Stiamo scrivendo la storia" : 14.54 - Il contratto di Governo tra M5S e Lega potrebbe chiudersi in serata. Lo staff del M5s che ha seguito Luigi Di Maio al Pirellone per l'incontro con Salvini ha fatto sapere poco fa che "Stiamo procedendo benissimo, è iniziata una fase di discesa". Secondo Di Maio:"Si sta scrivendo la storia e ovviamente ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi. Per ...

Riparte il tavolo M5S-Lega - trattativa Sul nome del premier : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

Come è andato il primo tavolo Sul programma tra Di Maio e Salvini : Si chiude con un accordo di massima sui "punti chiave" la giornata di lavoro degli 'sherpa' di M5s e Lega sul contratto di governo. Al termine della riunione, iniziata alle 14 con i 'tecnici' e allargata poi ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i lavori sono stati aggiornati a domani, sempre a Milano, al Pirellone. "Siamo sulla buona strada e sono ottimista", ha affermato il capo politico del M5s. ...

Di Maio-Salvini - nuovo incontro : Sul tavolo premier terzo - flat tax e ministri : Per definire la prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega che, nelle intenzioni, "sarà pronta entro tre giorni", si comincia subito. Accordo su numerosi punti, resta il nodo della squadra di governo.

Tavolo Lega-M5s : ok flat tax e pensioni Primo accordo Sul premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

Ora gli italiani rischiano lo stop al pallone in tv : le tre opzioni Sul tavolo : Divano, frittatona di cipolle, familiare di birra ghiacciata e via, con la partita in tv. Una scena resa celebre da Paolo Villaggio in 'Fantozzi' e che ora, per colpa del caos sui diritti televisivi ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : l’Italia si ferma Sul più bello. Sfuma la promozione in entrambi i tabelloni : In Svezia l’Italia del Tennistavolo ha visto svanire sul più bello i sogni di promozione: entrambe le squadre azzurre, dopo aver superato la fase a gironi, si sono fermate nel tabellone ad eliminazione diretta, che oltre al pass per la Championships Division del 2020, metteva in palio anche il titolo della Second Division. L’Italia maschile, con quattro vittorie ed una sola sconfitta nel girone eliminatorio, ha passato il ...

Mattarella consulta partiti - Sul tavolo resta governo elettorale : Roma, 7 mag. , askanews, - Un governo neutrale che porti l'Italia al voto e, nella più ottimistica delle ipotesi, resti in sella fino a dicembre per approvare la legge di stabilità e scongiurare l'...

Mattarella consulta partiti - Sul tavolo resta governo elettorale : Roma, 7 mag. , askanews, Un governo neutrale che porti l'Italia al voto e, nella più ottimistica delle ipotesi, resti in sella fino a dicembre per approvare la legge di stabilità e scongiurare l'...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i riSultati della settima giornata. Cina campione tra le donne : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 19 incontri nella settima giornata di gare, con le finali in tutti i sei tabelloni, ad eccezione della Championships Division maschile, unica gara di domani. Tra le donne titolo alla Cina. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Semifinali Cina-Svezia 3-0 Corea del Sud-Germania 2-3 Medaglie di bronzo per Svezia e ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i riSultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...