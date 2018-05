Sui salari grava l’ombra della crisi

Bufera su Air France-KLM : non decolla l'accordo Sui salari - CEO si dimette : Teleborsa, - "Prendo nota del voto e rassegnerò le dimissioni nei prossimi giorni al Consiglio di Amministrazione di Air France e Air France-KLM". Così il presidente della compagnia aerea, Jean-Marc ...

Uguaglianza salariale : Travail.Suisse presenta rivendicazioni :

Peso delle tasse Sui salari : l'Italia è al terzo posto nella classifica mondiale : Siamo al terzo posto, nel mondo, nella classifica sul Peso delle tasse in busta paga. Il dato emerge dal rapporto annuale dell'Ocse 'Taxing wages', che analizza i paesi industrializzati per quanto ...

Roma - beffa Sui salari comunali : premi per tutti ma servizi al palo : Sarà pur vero, come diceva Eduardo, che gli esami nella vita non finiscono mai, ma le pagelline di rendimento che il Comune di Roma compila per i suoi 24 mila dipendenti farebbero arrossire il...

Lavoro - Tridico : “Sbagliata la proposta di Boeri Sui salari più bassi al Sud. Investire su infrastrutture e servizi” : Nuovo scontro tra il presidente Inps Tito Boeri, stavolta nelle vesti di economista del Lavoro, e i pentastellati. Oggetto del contendere, dopo le stime sui costi del reddito di cittadinanza, sono le ricette per il rilancio produttivo del Mezzogiorno. Il docente di Roma Tre Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come titolare del dicastero del Lavoro in un eventuale governo M5s, dalle pagine del Sole 24 Ore contesta una ricerca sui divari ...